The Whale Writer revient sur le succès du film de Brendan Fraser

Le drame A24 La baleine joue actuellement dans les salles, où il a maintenant dépassé les 10 millions de dollars au box-office. Alors qu’évidemment non Avatar : la voie de l’eau nombres, le total est remarquable, étant donné que La baleine est un film indépendant à petit budget sorti à l’ère de la pandémie. Les films d’art et d’essai ont considérablement lutté ces dernières années en raison de la pandémie, même si les tentes de franchise font un meilleur travail. Certes, avec le film qui tire tous les bénéfices à ce stade en plus de recevoir des récompenses, La baleine peut être considéré comme un grand succès pour A24.





Réalisé par Darren Aronofksy, La baleine est basé sur une pièce de théâtre originale de Samuel D.Hunter, qui a également écrit le scénario de l’adaptation du long métrage. Parler avec La variété, Hunter a commenté le succès continu du film au box-office. Il est ravi de voir le film se passer si bien, même s’il dit aussi qu’il se sentait plutôt bien La baleine‘s chances d’atteindre ce genre de distinctions, sentant qu’il avait une histoire qui résonnerait avec les gens. Ajoutez Brendan Fraser en tête au sommet de la Brenaissance, et vous avez la recette du succès.

FILM VIDÉO DU JOUR

« J’en suis vraiment content. J’ai eu le sentiment. J’ai vu cette pièce dans de nombreux théâtres différents à travers le pays, et j’ai juste eu le sentiment que c’est une histoire qui ne va pas seulement jouer dans Les gens de New York et de LA vont être vraiment intéressés par ce type, ils vont être vraiment intéressés à voir Brendan revenir dans ce beau rôle. Donc, j’étais plein d’espoir et optimiste, et je suis vraiment content que les gens sortent pour le voir. »





La baleine a également été récompensée

A24

La baleine a également attiré beaucoup d’attention avec des récompenses. Il y a quelques jours à peine, Fraser a été nominé pour le meilleur acteur dans un film dramatique aux Golden Globes, bien qu’il n’ait pas assisté à la cérémonie. Il y a également eu beaucoup de spéculations selon lesquelles Fraser serait nominé pour un Oscar pour son rôle dans le film, et c’est quelque chose que beaucoup de gens espèrent voir se produire.

Dans La baleine, Fraser joue Charlie, un reclus de 600 livres qui vit seul après avoir abandonné sa famille pour un amant gay maintenant décédé des années auparavant. Sa santé déclinant rapidement, Charlie espère renouer avec sa fille adolescente (Sadie Sink, Choses étranges) avant qu’il ne soit trop tard.

La baleine est projeté dans les salles de cinéma. Vous pouvez voir une bande-annonce ci-dessous.