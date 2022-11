The Whale Trailer trouve Brendan Fraser sous une forme primée

La première bande-annonce pour A24 La baleine offre notre premier vrai regard sur la performance centrale primée de Brendan Fraser. Publiée avec l’aimable autorisation d’A24, la séquence révèle Fraser comme nous ne l’avons jamais vu auparavant, transformant l’acteur en Charlie, un homme de 600 livres qui lutte pour garder sa vie ensemble. Vous pouvez consulter la bande-annonce de La baleine dessous.





Fraser a déjà reçu des éloges, des applaudissements et de nombreuses ovations debout pour sa performance dans La baleine, l’acteur étant désormais considéré comme l’un des favoris des Oscars. Fraser, qui est au milieu d’une résurgence de carrière, a déjà reçu plusieurs prix pour La baleine, dont le American Riviera Award au 38e Festival international du film de Santa Barbara et le TIFF Tribute Award for Performance au Festival international du film de Toronto. Bien que ces images récemment publiées ne soient qu’un petit aperçu de ce qui va arriver, son engagement envers le rôle et la puissance de sa performance sont déjà évidents.

FILM VIDÉO DU JOUR

La baleine est une avancée majeure pour la Brenaissance, Brendan Fraser lui-même déclarant que le drame le réintroduira au public. « Il a dit qu’il voulait qu’un acteur réintroduise », a déclaré Fraser à propos de l’intention du réalisateur Darren Aronofsky avec The Whale. « Et je voulais être réintroduit. Je voulais savoir de quoi j’étais capable. »

Alors que La baleine a été accueilli avec quelques critiques concernant le casting de Fraser en tant qu’homme obèse, l’acteur a depuis répondu à de telles affirmations. « Je ne suis pas un petit homme. Et je ne sais pas quelle est la métrique pour se qualifier pour jouer le rôle. Je sais seulement que je devais donner une performance aussi honnête que possible », a-t-il déclaré, ajoutant qu’en utilisant make -up aurait toujours été nécessaire et exhortant les gens à voir The Whale par eux-mêmes avant de porter un jugement. « Il n’y a aucun moyen de caster quelqu’un pour jouer ce travail, nous avons donc dû utiliser du maquillage pour y arriver. La plupart des gens qui jouent la critique n’ont pas vu le film. J’invite donc tout le monde à voir le film parce que le film parle de apporter de l’empathie à des personnages pour lesquels vous ne vous attendez pas à ressentir », a poursuivi Fraser.





La baleine sortira en salles en décembre

A24

Basé sur la pièce de 2012 de Samuel D. Hunter, La baleine trouvera Brendan Fraser menant la dernière sortie de Darren Aronofsky dans le rôle de Charlie, un homme d’âge moyen de 600 livres qui tente de renouer avec sa fille de 17 ans. Les deux se sont séparés après que Charlie ait abandonné sa famille pour son amant gay, qui est décédé plus tard, ce qui a conduit Charlie à manger de façon excessive par douleur et culpabilité.

Réalisé par Darren Aronofsky et écrit par Samuel D. Hunter, La baleine met en vedette Hong Chau, Samantha Morton et Ty Simpkins aux côtés de Brendan Fraser avec Sadie Sink, qui est surtout connue pour avoir joué dans Netflix Choses étranges et le Rue de la peur trilogie, mettant en vedette Ellie, la fille de Charlie.

La baleine a été présenté en première au 79e Festival international du film de Venise le 4 septembre 2022 et devrait sortir en salles aux États-Unis le 9 décembre 2022 par A24.