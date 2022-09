The Whale et d’autres films acclamés par la critique à la Mostra de Venise 2022

La Festival du film de Venise 2022 Cela vient de commencer, et comme on pouvait s’y attendre dans le plus grand événement du monde du cinéma, de grandes productions cinématographiques ont été présentées qui ont laissé tous les participants en admiration, avec des titres comme »La baleine » devenant les projections vedettes de cette année. On voit ici l’acteur brendan fraser jouant un homme de 400 livres essayant de renouer avec sa fille séparée.

Avec la première du film, les visiteurs de l’événement ont été enthousiasmés par le nouveau rôle de Fraser, donnant six minutes d’applaudissements et d’applaudissements à l’acteur, qui était présent, après la fin de la projection de « The Whale ». Le film réalisé par Darren Aronofsky est le premier rôle principal de Fraser en une décennie, produit par A24.

»The Whale » suit Charlie, un professeur d’anglais vivant avec une obésité extrême. Il prend ses cours en ligne caméra éteinte et a une routine trop sédentaire. Cependant, sa vie va changer lorsque la fille de Charlie, interprétée par Évier Sadierevient dans sa vie après ne pas l’avoir vue depuis huit ans, l’amenant à essayer de renouer avec elle avant sa mort inévitable.

Autres films présentés à la Mostra de Venise

Film réalisé par Paul Schrader et mettant en vedette Joël Edgerton. Le film met en scène Narvel Roth, un jardinier qui travaille à Gracewood Gardens, un magnifique domaine appartenant à une riche veuve nommée Mme Haverhill. Roth a un passé douloureux qu’il garde caché, et la seule qui le sait est Mme Haverhill, qui l’utilise comme excuse pour garder Roth sous son contrôle. Elle lui ordonne d’emmener sa petite-fille Maya comme apprentie dans les jardins. Maya vient avec ses propres problèmes de drogue et de trafiquant de drogue, alors Roth essaie de la protéger.

Le nouveau film avec l’acteur Timothée Chalamet et dirigé par Luca Guadagnino Il est sorti au Festival de Venise, étant une nouvelle histoire qui mêle romance et film d’horreur. » Bones and All » met également en vedette l’actrice Taylor Russell, et il semble être l’un des films les plus attendus cette année.

Le film est adapté du roman de Camille DeAngelis du même nom et suit deux cannibales à la dérive qui trouvent une romance improbable dans leur faim mutuelle de viande, les deux personnages voulant se manger (littéralement) à chaque occasion. Avec un sujet aussi controversé que le cannibalisme, le film fera sans aucun doute parler de lui dès son ouverture le 23 novembre de cette année.

Réalisé par Martin McDonagh, il suit l’histoire de deux amis inséparables qui se sont séparés pour des raisons grotesquement comiques. Sur l’île irlandaise d’Inisherin en 1923, les habitants voient une guerre civile se préparer sur le continent. Plus directement, une querelle se prépare entre deux vieux copains de beuverie, Pádraic (Colin Farrell) et Colm (Brendan Gleeson).

Colm a décidé de mettre fin à l’amitié en cessant d’avoir un contact absolu, tandis que Pádraic essaie de découvrir ce qu’il a fait pour offenser son ami, mais ce n’est pas que cela se soit passé sérieusement, c’est juste que Colm pense que leurs discussions sont ennuyeuses et ils l’ont empêché de terminer des compositions musicales sur son violon.

» The Banshees of Inisherin » est un film noir qui se concentre trop sur les interactions de ses personnages, nous donnant une intrigue qui peut être mineure à première vue mais qui a un excellent fond au fur et à mesure que l’histoire se déroule.