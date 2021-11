The Whale: distribution, intrigue, date de sortie et tout ce que nous savons

Darren Aronofsky est certainement unique en son genre. Dès le début de sa carrière, Aronofsky a créé des films qui ont porté le médium vers de nouveaux horizons. Son intelligence et sa connaissance des techniques cinématographiques sont clairement visibles dans chaque film qu’il entreprend. Aronofsky a étudié le cinéma à l’Université Harvard et a fait ses débuts au cinéma avec le film d’horreur psychologique, Pi. Les critiques et le public savaient qu’il y avait quelque chose de spécial chez Aronofsky et depuis lors, le réalisateur a réalisé des films stimulants qui divertissent et choquent parfois ses téléspectateurs.

Quand on a appris qu’Aronofsky allait adapter la pièce acclamée de Samuel D. Hunter, La Baleine, les fans étaient ravis. Une grande partie de l’anticipation vient sûrement du casting de Brendan Fraser dans le rôle principal. Fraser, qui a connu de nombreux hauts et bas dans sa carrière, semble faire un retour épique et bien mérité. Son talent et son charisme ont été constamment négligés et sous-estimés. L’amour pour l’acteur a déferlé sur les réseaux sociaux et il a des projets très excitants en préparation, notamment celui de jouer le méchant principal dans le prochain Batgirl film. Bien qu’il n’y ait pas encore de bande-annonce pour La baleine, il y a beaucoup de faits passionnants à raconter. Voici tout ce que nous savons à ce jour sur le film très attendu.

Parcelle de La baleine

Le dramaturge Samuel D. Hunter s’adaptera La Baleine dans le scénario. Lorsque la pièce a fait ses débuts à Off-Broadway en 2012, elle a reçu les éloges de la critique et a remporté le Drama Desk Award ainsi que le Lucille Lortel Award pour une pièce exceptionnelle. L’histoire suit un professeur d’anglais solitaire de 600 livres, Charlie (Brendan Fraser), qui a décidé de se manger à mort. La douleur et la misère de Charlie viennent de l’abandon et de la mort de son amant gay, ce qui le conduit à sa frénésie alimentaire chronique. Dans le même temps, l’histoire suit Charlie alors qu’il essaie de renouer avec sa fille de 17 ans pour une dernière chance de rédemption.

C’est sûr de dire que La Baleine explorera les thèmes dramatiques de l’automutilation, de la famille et du deuil. Le film sera produit par la société de production bien-aimée A24. La collaboration entre Aronofsky et A24 est certainement quelque chose d’excitant et nous donnera sans aucun doute un film fantastique et stimulant.

Le casting

Aux côtés de Brendan Fraser, une distribution passionnante donne vie à la pièce acclamée sur grand écran. La fille de Charlie, Ellie, sera jouée par Sadie Sink. La jeune actrice américaine est notamment connue pour son rôle de Max Mayfield dans Choses étranges. Elle a également joué des rôles dans le film d’horreur Netflix, Eli, ainsi que le film dramatique de Destin Daniel Cretton, Le château de verre. Hong Chau jouera le rôle de l’amie de Charlie, Liz, une infirmière cynique et athée. Chau a joué dans de nombreux spectacles acclamés, y compris Gros petits mensonges, Retrouvailles, et Veilleurs. Chau a reçu une nomination aux Golden Globes pour son rôle de soutien dans Alexander Payne Réduction des effectifs. L’actrice nominée aux Oscars Samantha Morton incarnera l’ex-femme de Charlie, Mary. Morton est une force avec laquelle il faut compter et a livré plusieurs rôles mémorables au cours de sa carrière, notamment Rapport minoritaire, En Amérique, etDoux et bas.

Date de sortie

Fabrication pour La Baleine a commencé début 2021 et le film est actuellement en post-production. Il n’y a pas encore de date de sortie définitive, mais le film devrait sortir en 2022. Outre l’intrigue et le casting, il n’y a pas eu grand-chose d’autre en ce qui concerne le film. Les fans attendent toujours une bande-annonce et des photos de la transformation de Brendan Fraser en un homme de 600 livres. Quoi qu’il en soit, un film avec autant de talent qui lui est attaché livrera certainement la marchandise et vaudra la peine d’attendre.

Le retour de Brendan Fraser

La Baleine pourrait potentiellement marquer un retour historique pour Brendan Fraser. Fraser a commencé sa carrière en force avec des rôles dramatiques dont Cravates Scolaires et Dieux et monstres. Il a finalement prouvé qu’il était un homme de premier plan avec la momie la franchise. Après cela, sa carrière a connu de nombreux hauts et bas, y compris des comédies enfantines qui ont fait douter beaucoup de ses capacités en tant qu’acteur.

Cela dit, Fraser a un charisme et une qualité de star qui font sans aucun doute de lui un pur talent. Tout le monde aime un retour, et Fraser en est un. Darren Aronofsky est le réalisateur parfait pour faire de ce retour une réalité. Aronofsky a réinventé la carrière de Mickey Rourke avec le lutteur et Rourke a remporté une nomination aux Oscars du meilleur acteur. Récemment, Fraser apparaît de plus en plus au cinéma et à la télévision et nous fait découvrir son charisme et son talent. La Baleine peut-être le rôle de finaliser son retour et de faire de lui la prochaine grande chose. Les rôles avec des transformations physiques comme celle-ci semblent toujours attirer l’attention des récompenses. Bien que ce ne soit pas certain, cela peut être la chance de Fraser de potentiellement gagner un Oscar. Avec un réalisateur comme Aronofsky… tout est possible.

Les fans d’Aronofsky sont impatients de voir comment La Baleine joue. Ses films sont controversés et parfois ils ne sont pas pour tout le monde. Mère ! a rencontré de nombreuses critiques pour son sujet et a reçu des critiques mitigées de la part du public et des critiques. Mais, c’est l’essence d’un cinéaste prestigieux. Tous les travaux ne peuvent pas être aimés de tous. Les cinéastes doivent prendre des risques et repousser les limites pour faire progresser leur art. Aronofsky n’a pas peur de remuer la marmite pour faire les films qu’il veut faire. Son génie est étrange et j’espère qu’il continuera à faire des films qui amènent le cinéma à de nouveaux niveaux. Bientôt, nous saurons tous si la combinaison entre A24, Darren Aronofsky et Brendan Fraser livrera un film pour les âges.