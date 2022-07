‘The Whale’: Brendan Fraser semble méconnaissable dans le nouveau film A24

L’acteur brendan fraser continue de revenir dans le monde du théâtre avec sa participation à »La Baleine » le nouveau film réalisé par Darren Aronofsky, où il jouera le rôle d’un homme obèse solitaire qui devra se battre pour retrouver sa relation brisée avec sa fille de 17 ans. L’actrice Évier Sadieconnue pour son rôle dans »choses étranges », aura également son premier rôle principal depuis le film »Breakout » en 2013.

Bien qu’une bande-annonce ne soit pas encore disponible, le producteur A24 a révélé la transformation de Fraser en Charlie, le protagoniste masculin de 450 livres, semblant méconnaissable après s’être entièrement préparé pour « The Whale ». Dans une interview, l’acteur a commenté le long processus qu’il a dû traverser pour être prêt pour le rôle.

« La garde-robe et la garde-robe étaient vastes, sans couture, encombrantes. C’est certainement loin de tout ce que j’ai jamais fait, mais je ne veux pas être timide… Je sais que ça va faire une impression durable », Fraser a dit. »The Whale » est basé sur la pièce du même nom de Samuel D. Hunter, qui a également écrit le scénario qu’Aronofsky réalisera.

Parcelle de la baleine

L’histoire suit Charlie, un professeur d’écriture dont la vie de famille, y compris sa relation avec sa fille, s’effondre après qu’il l’a quittée pour un autre homme. Cependant, lorsque son amant meurt, Charlie est rempli de chagrin et de culpabilité, et mange tout pour tenter lentement de se suicider, devenant trop gros pour bouger. Rejoindre Fraser et Sink dans »The Whale » sont Hong Châu, Samantha Morton Oui Ty Simpkins.

Brendan Fraser a récemment repris sa carrière d’acteur, en commençant par un rôle dans » No Sudden Move », un film de 2021 réalisé par Steven Soderbegh, aux côtés de grands acteurs comme Don Cheadle, Benicio Del Toro et David Harbour. Faser a même eu d’autres rôles dans des émissions de télévision telles que » Doom Patrol ». Il devrait également jouer le méchant « Firefly » dans « Batgirl » et apparaîtra dans « Killers of the Flower Moon » Martin Scorsesele jumelant avec un autre réalisateur de haut niveau.

La société de production A24 n’a pas encore révélé de date de sortie pour »The Whale », mais plus de détails devraient être dévoilés prochainement.