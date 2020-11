The Weeknd To Headline Super Bowl LV

The Weeknd va terminer son énorme 2020 avec une performance à la mi-temps au Super LV au Raymond James Stadium de Tampa, en Floride.

«Nous grandissons tous en regardant les plus grands artistes du monde jouer le Super Bowl et on ne peut que rêver d’être dans cette position. Je suis honoré, honoré et extatique d’être au centre de cette tristement célèbre scène cette année », a déclaré The Weeknd dans un communiqué de presse.