The Weeknd termine l’ère After Hours, présente une nouvelle musique

Klipsch the three noir mat with google assistant

Enceintes sans fil Klipsch The Three with Google Assistant Enceinte sans fil à commande vocal. Connectez-vous à votre musique, à votre maison, à vos sports, aux nouvelles, à la météo, aux actualités et plus avec l'incroyable son de Klipsch The Three avec Google Assistant. Points fort : Commande vocale mains libres avec l'assistant Google intégré Un son qui remplit tout l'espace Prêt pour le multi-room Conception moderne, élégance vintage Convertisseurs 24 bit/192khz pour un son haute résolution Connectivité sans fil Bluetooth® Configuration simple avec l'application Google Home App Un son qui remplit tout l'espace The Three avec l'assistant Google intégré offre une expérience sonore de qualité mise au point par les acousticiens professionnels de chez Klipsch. L'enceinte à poser The Three diffuse sans effort un son avec des basses profondes et une expression dynamique sur toute l'étendue du spectre sonore, tout en délivrant un son directionnel avec toute la puissance, les détails et l'émotion que vous pouvez attendre d'une performance musicale live.