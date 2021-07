The Weeknd surprend les fans en supprimant leur contenu sur Instagram

Après la fin de l’ère publicitaire pour son album « After Hours », l’auteur-compositeur-interprète canadien Abel Tesfaye, connu sous le pseudonyme de The Weeknd, a fait allusion au début d’une nouvelle ère dans sa musique, surprenant ses fans en éliminant tout contenu sur votre compte Instagram, y compris votre photo de profil.

Cette action a été prise par The Weeknd après avoir connu une séquence de succès surprenante grâce à des singles tels que « Heatless », « Blinding Lights » ou « Save Your Tears », en commençant par la promotion de leur dernier album en mars 2020. Ce serait être à la présentation des Billboard Music Awards 2021, en mai dernier, alors qu’il anticipait que la promotion d' »After Hours » était terminée.

Après avoir remporté dix prix aux Billboard Music Awards, dont « Top R&B Album », The Weeknd a noté que « Dieu merci et ne pas avoir à porter le costume rouge », qui était sa tenue habituelle lors de ses apparitions publiques tout au long de 2020, y compris sa participation à le spectacle de la mi-temps du Super Bowl.

Les fans de The Weeknd ont déjà assimilé que le moment où l’artiste supprime son contenu sur Instagram est un signe qui anticipe l’arrivée d’une nouvelle phase dans sa carrière, ce qu’il vient de faire ce vendredi 30 juillet, annonçant via Twitter « dis ton dernier au revoir », alors Tesfaye pourrait bien préparer l’arrivée de son nouveau matériel bientôt

En septembre 2020, The Weeknd a fait allusion à la possibilité de sortir un nouvel album avant la fin du verrouillage de la pandémie, assurant lors d’un entretien avec Rolling Stone que « je pourrais peut-être avoir un nouvel album ». Début juillet, il a annoncé via Twitter qu’il travaillait pleinement sur sa nouvelle musique, affirmant être « très fier » de ce matériel.

Alors que leur nouveau matériel arrive, The Weeknd a sorti un nouveau remix de leur chanson « Save Your Tears », avec de nouvelles œuvres vocales d’Ariana Grande, ainsi qu’une collaboration avec Belly sur son single « Better Believe ». The Weeknd fera également ses débuts en tant qu’acteur, scénariste et producteur sur le drame HBO « The Idol », qui est toujours en développement.