The Weeknd révèle comment il a forgé son amitié avec Jim Carrey

Dans le monde du divertissement, il est courant d’entendre divers artistes qui, malgré l’opposition de leurs champs d’action, partagent des liens d’amitié forts qui, dans la plupart des cas, commencent par des intérêts communs. C’est le cas de l’auteur-compositeur-interprète The Weeknd et de l’acteur et comédien de renom Jim Carrey.

Abel Tesfaye a partagé dans une récente interview avec GQ comment il a réussi à forger une amitié étroite avec l’icône du cinéma acclamée pour ses performances comiques dans des films tels que « Ace Ventura » ou « The Mask », déclarant que les deux possèdent un grand amour pour les télescopes.

The Weeknd souligne que tout remonte à la célébration de son 30e anniversaire l’année dernière. Le chanteur révèle avoir rencontré Carrey en personne après avoir partagé quelques messages avec l’acteur pendant un moment.

« Nous avions partagé des messages avant ça (sa fête d’anniversaire) Et puis, à mon 30e anniversaire, il m’a surpris. Il vient de se présenter chez moi et m’a emmené déjeuner ». The Weeknd note que Carrey n’habitait qu’à deux immeubles de sa résidence.

Il avait un télescope, j’avais un télescope. Il a dit ‘Où habitez-vous? A quel étage habitez-vous ?’ et j’ai commencé bla bla bla et nous nous sommes regardés par la fenêtre avec nos télescopes.

The Weeknd avoue avoir été ébloui par leur nouvelle amitié, ajoutant : « C’était au début de la trentaine. Je pensais juste ‘Qu’est-ce qui se passe?’ À un autre moment de l’interview, l’artiste révèle que son nouveau matériel « est l’album qu’il a toujours voulu faire », en plus de révéler qu’il a finalement renoncé à la drogue.

El día de hoy, The Weeknd ha compartido un nuevo video en promoción a las atletas femeninas que han participado en las olimpiadas de Tokio en el que se puede escuchar de fondo “Take My Breath”, nuevo sencillo del cantante que será lanzado de manera oficial vendredi prochain.