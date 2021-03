The Weeknd rééditera «House of Balloons» pour le 10e anniversaire

Le weekend se prépare à fêter les 10 ans de sa carrière musicale en anticipant la sortie de « Maison des ballons», Une mixtape avec laquelle elle a fait ses débuts dans sa carrière de chanteuse et qui sortira pour la première fois sur les plateformes numériques le 21 mars.

Ce matériel a été mis en ligne entièrement gratuitement en 2011, avec des mélanges de Cocteau Twins, Beach House, Aaliyah, parmi d’autres artistes qui ont fait une différence dans le développement de leur artiste musical. Jusqu’à présent, ces échantillons n’avaient pas eu de sortie officielle depuis qu’il avait décroché son premier contrat de disque avec un grand label.

Cette mixtape comportera une édition spéciale en vinyle présentant des œuvres de l’artiste de New York, Daniel Arsham. « Dimanche, pour son 10e anniversaire, je publierai » House of Balloons « sur toutes les plateformes de streaming pour la première fois dans son incarnation originale avec les mix et les échantillons originaux », a écrit l’artiste dans Instagram.

Récemment, Le weekend a déclaré qu’il resterait ferme dans sa décision de boycotter les récompenses Grammy Désormais. Ceci après son album « Après des heuresA été notamment ignoré dans toutes les catégories mineures et majeures lors de la cérémonie de cette année.

Après avoir annoncé les nominés lors de la cérémonie, ses fans ont souligné l’absence du chanteur via les réseaux sociaux. Abel Tesfaye (vrai nom de l’artiste), a écrit à travers son profil sur Twitter que le jury des récompenses « restait corrompu » et qu’il lui devait, à ses fans et à l’industrie, la transparence qui n’était évidemment pas présentée.

Heureusement pour lui, les distinctions n’ont cessé de venir à son travail. Cette année, le maire de Toronto, sa ville natale, a déclaré que le 7 février serait célébré le «Le jour de la semaine», En reconnaissance d’être le premier chanteur de la ville à avoir sa propre présentation stellaire au Super Bowl.

Actuellement, son thème «Lumières aveuglantes« A l’enregistrement continu en États Unis d’être la première chanson à passer une année entière dans le Top 10 des charts de popularité de Panneau d’affichage.