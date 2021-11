The Weeknd reçoit l’approbation officielle pour sa série sur HBO

Après avoir annoncé le développement du projet en juin dernier, The Weeknd a finalement reçu l’approbation officielle pour « The Idol », la nouvelle série dans laquelle il présentera ses débuts d’acteur via le réseau câblé premium HBO, confirmant parmi les membres de la distribution au chanteur Troye Sivan .

Selon Variety, HBO a commandé la production de cette série qui durera six épisodes, avec Abel Tesfaye comme l’un de ses principaux protagonistes. L’artiste canadien a également été co-scénariste de cette série, en plus d’occuper un poste de producteur exécutif.

« The Idol » racontera l’histoire d’une chanteuse pop qui entre en relation avec un gourou de l’entraide et leader d’une secte. La production a été écrite avec Reza Fahim et Sam Levinson, qui s’est positionné comme l’une des forces créatives les plus précieuses de HBO en tant que créateur et réalisateur de la série « Euphoria ». Tesfaye a été crédité avec les deux créatifs en tant que créateurs de la série.

Avec Sivan, The Weeknd partagera les crédits aux côtés de Suzanna Son, Melanie Liburd, Tunde Adebimpe, Steve Zissis, Elizabeth Berkley Lauren, Nico Hiraga et Anne Heche. Sivan, Son et Zissis ont été confirmés comme des personnages réguliers de la série, tandis que les autres n’ont que des rôles de soutien entièrement.

La nomination des membres de son casting a été confirmée après avoir précédemment annoncé la participation de l’actrice Lily-Rose Depp à la production, qui mettra en scène l’actrice de télévision Amy Seimetz en tant que réalisatrice dans ses six épisodes. Jusqu’à présent, « The Idol » n’a pas de date estimée pour sa première.

Après avoir surpris la critique et le grand public début 2020 avec son album « After Hours », The Weeknd a donné des indications selon lesquelles il prépare l’arrivée imminente de son nouveau matériel, qui n’a toujours pas de titre officiel. En septembre, l’artiste a sorti son premier aperçu avec le single « Take My Breath ».