The Weeknd porte un nouveau visage dans la vidéo « Save Your Tears »

« Après des heures», Le quatrième album studio de The Weeknd, a réussi à présenter aux fans de l’artiste et à ceux en dehors de sa musique un récit très spécifique dans lequel la chanson semble être un manifeste de ses sentiments en tant que créateur musical et de quelle renommée et l’argent a apporté sa musique.

En revanche, les clips vidéo émergents de cet album ont présenté une esthétique solide dans laquelle, d’une certaine manière, chacun d’eux a une certaine continuité d’éléments visuels récurrents. L’une de ces icônes sont les bandages qui couvrent le visage de l’artiste depuis des mois, et il semble qu’il y ait enfin une raison à cela.

Abel Tesfaye a présenté aujourd’hui un clip vidéo réalisé par Cliquez sur pour son nouveau single, qui s’intitule «Sauvez vos larmes». Ceci est une continuation de l’histoire visuelle composée par «Sans coeur« , »Lumières aveuglantes« , »Dans tes yeux » et « Trop tard». Ce dernier présenterait comment la tête de l’artiste est insérée dans un autre corps pour être ravivée.

Dans « Sauvez vos larmes», Les bandages sur son visage n’ont été enlevés que pour révéler que ses traits ont été gravement altérés à la suite d’interventions esthétiques, présentant ainsi une apparence notoirement artificielle devant une pièce élégante remplie de personnes masquées.

Bien que la grande popularité de son album lui ait ouvert les portes pour être le prochain interprète à la mi-temps lors du Super Bowl, l’absence de nominations pour l’artiste ou son travail pour les prochains Grammy Awards était largement notable. . Cela ferait exploser les répliques du musicien, qui a accusé le jury de «rester corrompu et de devoir la transparence envers lui et ses fans».

Malgré cela, l’artiste se démarquerait lors de la American Music Awards, où il remporterait les prix de « Favorite Male Artist », « Favorite Album » et « Favorite Song in Soul / R & B ».

L’omission complète dans Grammy cela n’empêcherait pas non plus l’artiste de partager récemment ses projets pour son prochain album, qui, selon ses propos, serait fortement inspiré par les protestations du mouvement »Les vies noires comptent‘et la pandémie de Covid-19, garantissant que ces événements l’auraient rendu «plus inspiré et plus créatif».