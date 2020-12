The Weeknd partage ses inspirations pour son prochain album

Bien qu’il ait été complètement ignoré par le jury des Grammy Awards, The Weeknd a joué dans « Après des heures« Un des meilleurs albums de l’année dont le thème »Lumières aveuglantes«Il s’est positionné pendant des mois dans le plus grand nombre des principaux charts de popularité musicale, et tout semble indiquer que l’artiste réfléchit déjà à son prochain projet.

Lors d’une récente interview avec le magazine tmrw, Abel Tesfaye Il a assuré que des événements importants tels que la pandémie de coronavirus ou les manifestations du mouvement «Black Lives Matter» l’ont inspiré de manière créative pour développer son nouveau matériel musical.

«J’ai été plus inspiré et créatif pendant la pandémie que je ne le serais normalement sur la route», dit-il. ‘La pandémie, le mouvement’Black vit Matière«et les tensions lors des élections ont surtout créé un sentiment de gratitude pour ce que j’ai et une proximité avec les gens autour de moi.

En plus de cette source d’inspiration renouvelée, la chanteuse a également partagé quelques mots sur «Après des heures», Qu’il considère comme son meilleur travail accompli au cours de la dernière décennie.

J’ai l’impression d’avoir passé les dix dernières années à créer un son et une grande partie de ma carrière, je l’ai fui ou dupliqué. «After Hours» était l’œuvre d’art parfaite pour moi pour montrer ma carrière dans l’industrie.

Ces propos résonnent après il y a quelques semaines, le jury de la Grammy ignorera complètement son travail dans les nominations de la prochaine remise du prix. Le weekend irait sur Twitter pour commenter que les prix « restaient corrompus », ajoutant qu ‘ »ils lui devaient de la transparence, lui, les fans et l’industrie ».

Lors de la récente livraison du American Music Awards, l’artiste a remporté trois statuettes dans les catégories «Artiste masculin préféré», «Album préféré» et «Chanson Soul / R & B préférée». Il aurait également sorti un remix de « Lumières aveuglantes”Avec Rosalía.