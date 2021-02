The Weeknd organise un spectacle à la mi-temps resplendissant au Super Bowl

The Weeknd a gravé son nom dans la fraternité des artistes qui se sont produits au spectacle de mi-temps du Super Bowl quand il a diverti des millions de personnes en chantant un mélange de ses succès lors du match de dimanche entre les Buccaneers de Tampa Bay et les Chiefs de Kansas City.

La performance a commencé avec le gagnant du Grammy assis dans une voiture de sport, entouré de ce qui ressemblait à une ligne d’horizon de la ville. Une personne vêtue de blanc a été lentement abaissée au sol tandis qu’une chorale vêtue de la même manière a commencé à chanter.

The Weeknd, vêtu d’une veste à paillettes et tenant une paire de lunettes, a commencé à jouer « Starboy », qui a ensuite conduit à « The Hills ».

Il semblait entrer dans une sorte de funhouse en chantant «Can’t Feel My Face», tandis qu’un groupe de danseurs de renfort en vestes rouges, chemises noires et cravates noires – et des bandages obscurcissant leurs visages – rebondissaient autour de lui.

Il est retourné sur scène, chantant «I Feel It Coming», «Save Your Tears» et «Earned It», qui mettait en vedette plusieurs violonistes jouant avec lui.

The Weeknd a joué pendant près de 14 minutes. Kevin C. Cox /

The Weeknd a interprété un mélange de ses succès pour les millions de fans qui les regardaient. Patrick Smith /

The Weeknd semble triomphant tout en jouant. Kevin C. Cox /

Des danseurs en bandages ont participé à un spectacle mémorable. SHANNON STAPLETON / .

Les danseurs avec les bandages sont apparus sur le terrain, marchant sur place, ce qui a conduit The Weeknd à conclure les choses avec son hit «Blinding Lights».

Les bandages et l’image de son propre visage ensanglanté ont été un thème utilisé par The Weeknd au cours de la dernière année. Il l’a porté dans son clip « Blinding Lights », lors d’une apparition dans « Saturday Night Live » et aux American Music Awards.

« L’importance de l’ensemble des bandages sur la tête reflète la culture absurde de la célébrité hollywoodienne et des gens qui se manipulent pour des raisons superficielles pour plaire et être validé », a-t-il déclaré à Variety la semaine dernière.