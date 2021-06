The Weeknd fera ses débuts en tant qu’acteur et scénariste dans la série HBO

The Weeknd a fait preuve d’une grande polyvalence musicale ces dernières années, mettant en vedette sur son récent album, « After Hours », certains des singles les plus réussis de 2020 avec « Blinding Lights » ou « Save Your Tears », mais l’auteur-compositeur-interprète canadien est actuellement dans les préparatifs pour s’aventurer dans un domaine artistique auquel, jusqu’à présent, il était resté inconscient : la télévision.

Un nouveau rapport Variety indique que le chanteur fera ses débuts en tant qu’acteur et scénariste dans « The Idol », une série qui sera produite exclusivement pour HBO, qui est développée par Sam Levinson, créateur du drame pour adolescents « Euphoria ». »

« The Idol » racontera l’histoire d’une chanteuse pop qui entre dans une relation amoureuse avec un propriétaire de boîte de nuit de Los Angeles, qui est secrètement le chef d’une secte. Abel Tesfaye (de son vrai nom The Weeknd), a des crédits en tant que co-scénariste et producteur exécutif aux côtés de Levinson et Reza Fahim. Tous les trois ont été crédités en tant que créateurs de la série.

La série mettra également en vedette Joseph Epstein et Mary Laws en tant que producteurs et scénaristes. Ajoutant ses rôles dans la section de production, The Weeknd jouera également dans la série, son deuxième rôle à la télévision étant après avoir co-écrit et joué dans son propre épisode de la série animée « American Dad ».

Récemment, The Weeknd a collaboré avec la rappeuse américaine Doja Cat sur son single « You Right », qui coïncidait avec la sortie de son nouvel album, « Planet Her », présentant dans sa vidéo officielle une forte charge symbolique liée à la Balance, le signe du zodiaque. du chanteur, se mettant au diapason de l’esthétique présentée lors de la promotion de l’album.

« The Weeknd » a également souligné que l’ère musicale de son album « After Hours » était terminée, laissant entendre qu’il avait du nouveau matériel en route. Parallèlement, il a dévoilé en février dernier la sortie de « The Highlights », une compilation des meilleurs tubes de sa carrière, en plus de collaborer avec Ariana Grande sur un remix de sa chanson « Save Your Tears ».