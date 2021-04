The Weeknd fait un don d’un million de dollars aux efforts de secours en Éthiopie

The Weeknd fera un don d’un million de dollars (723 000 €) pour aider les efforts de lutte contre la faim en Éthiopie en période de crise et de conflit en cours entre le gouvernement d’Addis-Abeba et la région du Tigré.

Le musicien, d’origine éthiopienne, s’est rendu sur Instagram pour faire l’annonce et en a profité pour encourager d’autres personnes à faire un don.

Il a écrit: «Mon cœur se brise pour mon peuple éthiopien alors que des civils innocents allant des petits enfants aux personnes âgées sont assassinés de manière insensée et des villages entiers sont déplacés par peur et destruction.

«Je vais donner 1 million de dollars pour fournir 2 millions de repas par le biais du Programme alimentaire mondial des Nations Unies et encourager ceux qui le peuvent à donner aussi.

Ses deux parents ont immigré au Canada depuis l’Éthiopie et The Weeknd – de son vrai nom Abel Makkonen Tesfaye – a grandi en parlant l’amharique, la langue officielle de l’Éthiopie.

Crédit: PA

Répondant à son message sur les réseaux sociaux, une personne a écrit: « C’est génial. Merci de prendre soin de notre monde. »

Un autre a ajouté: « Merci d’utiliser votre plate-forme pour de bon, c’est un sujet très important dont les célébrités doivent parler. »

Le Royaume-Uni et ses alliés internationaux se sont déclarés préoccupés par les informations faisant état de violations des droits de l’homme et de violations du droit international dans la région du Tigray, en Éthiopie, touchée par le conflit.

Une déclaration du G7 – composée du Royaume-Uni, des États-Unis, du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon et de l'UE – a appelé à une enquête «indépendante, transparente et impartiale» sur les crimes signalés.

Les dirigeants ont également appelé au retrait « rapide, inconditionnel et vérifiable » des troupes érythréennes combattant aux côtés de l’Éthiopie dans la région nord du pays au milieu du conflit avec le Front de libération du peuple du Tigray (TPLF).

Un communiqué a déclaré: «Nous condamnons le meurtre de civils, la violence sexuelle et sexiste, les bombardements aveugles et le déplacement forcé des habitants du Tigré et des réfugiés érythréens.

« Toutes les parties doivent faire preuve de la plus grande retenue, garantir la protection des civils et respecter les droits de l’homme et le droit international. »

Des manifestants avec des drapeaux et des affiches Tigray ont organisé un rassemblement sur Washington Square à New York. Crédit: PA

La Commission éthiopienne des droits de l’homme (EHRC) et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) doivent mener une enquête conjointe sur les violations des droits de l’homme commises par toutes les parties.

Le G7 l’a noté, ajoutant: « Il est essentiel qu’il y ait une enquête indépendante, transparente et impartiale sur les crimes signalés et que les responsables de ces violations des droits humains soient tenus de rendre des comptes. »