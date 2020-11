The Weeknd expose les GRAMMYs, affirme qu’il n’est pas invité à la cérémonie

Le Weeknd se lance dans les GRAMMY Awards dans un nouveau message, affirmant qu’il n’est même pas invité à la cérémonie.

Ce fut une année charnière dans la carrière de The Weeknd. S’il y avait un moment pour que le chanteur soit reconnu par la Recording Academy, c’était maintenant. Cependant, comme beaucoup le voient, ils ont laissé tomber la balle en grand, ne nommant l’artiste dans aucune catégorie aux GRAMMY Awards 2021. The Weeknd a déjà parlé une fois d’avoir été snobé, en disant: “Les Grammys restent corrompus. Vous me devez, mes fans et la transparence de l’industrie.” Sa réaction a même recueilli une réponse du chef de la Recording Academy, qui a déclaré qu’il était véritablement “surpris” qu’Abel n’ait pas été nominé à la cérémonie. Il y a eu des rumeurs qui suggèrent que l’artiste était considéré pour une performance sur la scène GRAMMY, ainsi qu’au Super Bowl, mais parce qu’il a choisi ce dernier, il a été complètement exclu de la remise des prix. C’est spéculatif pour le moment. The Weeknd continue de diffuser la Recording Academy pour ne pas avoir reconnu lui et son album, ainsi que son single “Blinding Lights” le plus performant. Sa dernière réponse prend un autre coup au processus. “Planifier en collaboration une représentation pendant des semaines sans être invité?” a déclaré The Weeknd, suggérant que sa décision de ne pas se produire aux GRAMMYs lui a coûté tous ses noms. “A mon avis, aucune nomination = vous n’êtes pas invité!” C’est vraiment honteux que The Weeknd n’ait pas été nominé. Certains l’ont même appelé le plus gros snob des récompenses depuis des années. Quelle est votre opinion?