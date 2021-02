The Weeknd explique la signification du bandage sur son visage

Lors des présentations et des vidéos promotionnelles de « Après des heures», Son quatrième album studio, Le weekend Il a capté l’attention et la curiosité de ses fans en se montrant avec un curieux bandage sanglant qui couvrait son visage, dont la présence est devenue plus courante ces derniers mois.

Compte tenu des différentes théories que cet élément de son esthétique peut avoir soulevées pendant cette période, l’artiste a voulu révéler quel est le sens que cachent ces bandages.

Depuis la sortie de l’album, ses fans ont vu comment elle a commencé avec une simple gaze sur le nez, évoluant progressivement au point de se couvrir complètement le visage. Cependant, lors d’apparitions récentes avant sa présentation au Super Bowl dimanche prochain, l’artiste n’est plus apparu avec ce bandage.

«La signification de tout le bandage de la tête est le reflet de la culture absurde des célébrités Hollywood et des gens qui se manipulent pour des raisons superficielles pour plaire et se faire valider », a déclaré le chanteur dans une récente interview avec Variety.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il lui faudrait pour rendre intentionnellement «son visage devient de moins en moins attrayant lors de la promotion de son plus grand album à ce jour», l’artiste répondait: «Je suppose que vous pensez peut-être qu’être attirant n’est pas important pour moi, mais un récit convaincant est . «

L’artiste aurait déjà évoqué le thème derrière son nouveau matériel l’année dernière. Au mois d’août, il expliquait que son single « Lumières aveuglantes«Il s’agissait de« comment tu veux voir quelqu’un la nuit, tu te sens en état d’ébriété et tu conduis là où se trouve l’autre personne et tu te sens aveuglé par les lumières de la ville ».

«Je ne veux pas promouvoir l’alcool au volant, mais c’est comme il fait noir», expliquait-il. Il a été récemment révélé que Le weekend aurait investi environ sept millions de dollars de son propre compte bancaire pour la réalisation de sa présentation à la mi-temps du Super Bowl.