The Weeknd et Ariana Grande joignent leurs voix à "Sauve tes larmes « 

Après des semaines de rumeurs et de spéculations, The Weeknd a enfin présenté à ses fans sa collaboration avec Ariana Grande sur un nouveau remix de «Save Your Tears», le quatrième single de son album studio à succès, «After Hours», avec également une nouvelle vidéo . animé.

Après avoir annoncé le temps restant pour sa première toutes les heures via Twitter, Abel Tesfaye a présenté un clip vidéo étonnant fidèle au récit qu’il a mis en œuvre depuis le lancement de son album, entrant dans le domaine de la science-fiction en montrant Ariana en robot dans le processus d’assemblage.

Grande utilise les tonalités inférieures de sa voix lors de l’interprétation de ses vers, donnant à «Save Your Tears» un ton encore plus mélancolique qu’il n’en possédait bien avant son intervention, tandis que The Weeknd observe l’assemblage de cet être mécanique d’apparence parfaite dans une animation réalisée par Jack Brown.

Après la sortie de « After Hours » en mars 2020, The Weeknd a présenté l’une de ses années les plus réussies de sa carrière, présentant également des singles tels que « Heartless » et « Blinding Lights », qui a atteint le record de la plus longue permanence en le Top 10 sur Billboard.

Après avoir été controversé dans toutes les catégories des derniers Grammy Awards, conduisant l’artiste à annoncer son boycott définitif de l’événement, The Weeknd a laissé entendre à ses fans qu’il pourrait présenter une dernière surprise avant de conclure son ère promotionnelle pour «After Hours».

Abel Tesfaye est le premier Canadien à lancer un spectacle à la mi-temps du Super Bowl. En plus de recevoir une journée commémorative officielle de la ville de Toronto (7 février), The Weeknd se prépare au lancement de «THE SHOW», un documentaire axé sur la création de ce spectacle.