The Weeknd est « vraiment fier » de son nouvel album

2020 a été l’année où l’industrie de la musique a été marquée par le grand succès critique et commercial de « After Hours », le quatrième album studio de l’auteur-compositeur-interprète canadien The Weeknd. Après avoir annoncé en mai que l’étape de ce matériel était terminée, le musicien a anticipé l’arrivée d’un nouvel album, dont il se dit « vraiment fier ».

Lors de son apparition à l’édition 2021 des Billboard Music Awards, Abel Tesfaye a apparemment souligné que sa campagne promotionnelle pour « After Hours » était terminée, assurant au public qu’il « merci dieu » de ne pas avoir à porter le rouge costume à nouveau.

nous y arrivons – Le Weeknd (@theweeknd)

13 juillet 2021





vraiment fier de celui-ci. Wow … – Le Weeknd (@theweeknd)

13 juillet 2021





Une nouvelle série de tweets a présenté quelques impressions sur le nouvel album de The Weeknd, le chanteur laissant entendre qu’il en aura terminé avec ses fonctions le mois prochain. « Nous arrivons », a-t-il écrit en accompagnant ce message d’un emoji d’un DC, en plus d’ajouter qu' »il en est vraiment fier ».

Dans ses publications suivantes, Abel Tesfaye procède à partager plus d’informations sur son nouveau matériel, l’artiste précise à ses adeptes que le projet auquel il se réfère contient « tout un corpus d’œuvres », assurant qu’il fait cette distinction afin qu’« il y ait pas de confusion ».

Plus tôt cette année, The Weeknd a prévu qu’il avait fait de la nouvelle musique pendant le verrouillage de la pandémie, commentant à ses abonnés qu' »il avait fait de la magie dans une petite salle de quarantaine » et qu’il remontait déjà les morceaux. , se référant à ce projet comme quelque chose de « si beau ».

Après la sortie de « After Hours » en mars 2020, The Weeknd a collaboré avec Rosalía et Ariana Grande sur des versions remixées de deux chansons de l’album et a été chargé de chanter au spectacle de la mi-temps du Super Bowl et malgré la controverse des Grammy Awards, a été l’un des grands favoris aux BRITs et aux Billboards Music Awards.

Il a été récemment annoncé que The Weeknd ferait ses débuts à la télévision en tant qu’écrivain, producteur et acteur dans une nouvelle série HBO, en collaboration avec Sam Levinson, créateur du célèbre drame pour adolescents « Euphoria ». La chanteuse fera partie de « The Idol », qui raconte l’histoire d’une chanteuse pop qui tombe amoureuse du propriétaire d’un club à Los Angeles, qui est aussi le chef d’une secte.