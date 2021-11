« Donc, The Weeknd peut avoir un visage blanc, mais une personne blanche ne peut pas faire un visage noir ? »

The Weeknd a été critiqué pour avoir porté « whiteface » pour son costume d’Halloween.

Au cours du week-end, plusieurs célébrités sont sorties dans des costumes d’Halloween élaborés pour célébrer la Spooky Season. Pour l’occasion, The Weeknd s’est déguisé en patron prolifique de la mafia Don Vito Corleone (joué par Marlon Brando) de Le parrain.

Le chanteur de « Blinding Lights » a absolument réussi le look, vêtu d’un smoking noir pointu, d’un nœud papillon et d’une rose rouge dans sa poche. The Weeknd a également enfilé des prothèses pour l’occasion afin de reproduire la peau ridée de Don et un postiche lissé en arrière.

The Weeknd est accusé d’avoir fait « whiteface » pour son costume d’Halloween. Photo : Alamy, @theweeknd via Instagram

Bien que The Weeknd rendait hommage au personnage, certains l’ont critiqué pour avoir peint sa peau en blanc pour le costume, arguant que s’il était une célébrité blanche qui avait assombri sa peau, cela serait considéré comme un blackface.

Blackface est considéré comme raciste car il était historiquement utilisé pour se moquer des Noirs et perpétuer des stéréotypes négatifs. Cependant, whiteface n’est pas lié au racisme ou à la déshumanisation des Blancs.

« Où est l’indignation? Il fait le visage blanc! » Un utilisateur a tweeté. Et un autre a ajouté : « Donc, The Weeknd peut avoir un visage blanc mais une personne blanche ne peut pas faire un visage noir ? »

Où est l’indignation ? Il fait le visage blanc ! – Octane (@Jacek21) 1er novembre 2021

Et si un homme blanc s’habillait comme un homme noir et faisait de la pêche au noir ??? C’est exactement la même chose mais à l’envers. Je l’aime mais j’essaye de le comprendre – ✨💫Extravagant💫✨ (@Onika_Eilish) 1er novembre 2021

Imaginez Ryan Reynolds s’habiller comme Will Smith avec le changement de couleur – TIGRESS (@0mah_Shullz) 1er novembre 2021

Visage blanc… mais quand j’essaye de me maquiller comme mon idole Martin Luther King Jr., je suis annulé. – Jimmy . (@kingrobbstark5) 1er novembre 2021

Super costume, drôle comme les gens pleureraient si une personne blanche noircissait son visage mais cela n’a rien, la société dans laquelle nous vivons je suppose …. – Simbcfc1 (@simbcfc1) 1er novembre 2021

Personne ne va dire quoi que ce soit sur le visage blanc? ?? – Moe Sanchez (@blizzo1982) 1er novembre 2021

