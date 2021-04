The Weeknd entre dans le monde du «  crypto art  » avec une nouvelle ligne NFT

Le weekend a rejoint la tendance récente du ‘crypto art’, annonçant le lancement d’une gamme limitée de ‘Jetons non fongibles ‘ (NFT pour son acronyme en anglais), qui sera accessible au public ce week-end.

La vente d’actifs de crypto-monnaie comme preuve de propriété du contenu numérique (en grande partie complètement unique et exclusif) est une pratique qui a envahi l’industrie de la musique cette année, avec des artistes tels que Kings of Leon, Aphex Twin ou Gorillaz faisant partie de ce marché en pleine croissance.

Je suis ravi d’annoncer que ma première sortie NFT aura lieu samedi à 14 h 00 HNE le @niftygateway. La collection comprendra de la nouvelle musique et des œuvres en édition limitée. J’ai développé le graphisme avec Strange Loop Studios pic.twitter.com/627BO4JekK – Le Weeknd (@theweeknd)

31 mars 2021





Après avoir fait quelques conseils au cours de la semaine écoulée, Abel Tesfaye a annoncé que sa première vente de NFT aura lieu le samedi 3 avril, dont les unités seront disponibles exclusivement au Passerelle astucieuse. Cette collection comprendra des œuvres d’art en édition limitée réalisées entre le chanteur et la maison de production. Studos étranges en boucle.

La vente débutera par trois œuvres d’arts visuels différentes, chacune présentant une fuite d’un segment relatif à une nouvelle chanson de The Weeknd. Chacune de ces pièces aura un nombre limité d’unités disponibles au public.

Suite à la vente de NFT, The Weeknd organisera une vente aux enchères de 24 heures pour une pièce unique en son genre, qui contient la nouvelle chanson de l’artiste dans son intégralité. Le gagnant de la vente aux enchères sera l’unique propriétaire de la chanson, car l’artiste assure qu’il n’a pas l’intention de la diffuser au public à l’avenir.

« La blockchain est en train de démocratiser une industrie qui a toujours été maintenue fermée par les gardiens », a noté l’interprète de « Lumières aveuglantes« c’est une déclaration. « J’ai toujours cherché des moyens d’innover pour les fans et de changer cette industrie de la musique archaïque et voir comment les NFT permettent aux créateurs d’être vus et entendus plus que jamais à leurs conditions est profondément excitant », conclut-il.