The Weeknd : En direct du SoFi Stadium, comment regarder le concert du chanteur

HBO Max

C’est l’un des documentaires les plus attendus, car il montre le concert de The Weeknd au SoFi et nous vous expliquons comment le regarder.

©Getty ImagesThe Weeknd diffusera son concert au SoFi Stadium en streaming

The Weeknd prépare chaque pas qu’il fait. Ce n’est que ce 24 février qu’il a sorti un remix de mourir pour vous avec Ariana Grande et seulement un jour plus tard, le 25, son documentaire tant attendu arrivera The Weeknd : en direct au stade SoFialors nous vous disons comment voir quel était le dernier spectacle de sa tournée en 2022.

La bande-annonce nous donne un aperçu du concert que le chanteur canadien a donné à Los Angeles dans le cadre de sa tournée 2022 et qui a été l’un des plus demandés car il a vendu ses billets.

+ Quand et où voir The Weeknd : Live from Sofi Stadium ?

Le documentaire de l’interprète de sauve tes larmes, Lumières aveuglantes, starboy et crie mon nom peut être vu ce samedi 25 février 2023 sur HBO et pour cela vous avez deux options, soit dans le service de streaming HBO Max ou via votre télévision avec votre câblo-opérateur sur la chaîne HBO à 17h00 (heure du Pacifique).

Le documentaire suit la tournée Après les heures jusqu’à l’aube l’année dernière. Le concert qui sera diffusé sur HBO Max devrait durer environ 95 minutes et inclure des chansons de leurs albums les plus récents. après des heures et Aube FM.

Selon The Weeknd, son concert sur HBO marquera la fin de Aube F.m, le cinquième album studio du chanteur. Si vous avez déjà HBO Max, vous pourrez non seulement voir le concert de The Weeknd, mais aussi d’autres productions à succès dont tout le monde parle actuellement, comme Le dernier d’entre nous et Lotus blanc.

