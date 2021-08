The Weeknd dévoile « Take My Breath », leur nouveau morceau très attendu

Après avoir remporté les applaudissements de ses fans et de la critique spécialisée avec son album « After Hours », The Weeknd a enfin lancé le début de sa nouvelle ère musicale, a présenté le clip de son nouveau single « Take My Breath », qui est chargé avec le son puissant de synthétiseurs rappelant le son électronique des années 80.

Abel Tesfaye a présenté cette nouvelle chanson après une semaine d’indices et de messages mystérieux sur ses réseaux sociaux, dont une vidéo promotionnelle spéciale sur les JO et la première annulée de cette nouvelle séquence sur les écrans IMAX, en raison de ses puissants changements de lumières qui génèrent des crises d’épilepsie. d’épilepsie chez certains téléspectateurs.

« Take My Breath » présente The Weeknd avec les mêmes sons palpitants que nous avons déjà vus sur « After Hours » et « Starboy », ses deux albums précédents. Cette vidéo, réalisée par Cliqua, met en scène l’artiste plongeant dans une fête underground remplie de danger, de séduction et de masques à oxygène, culminant avec Tesfaye au sol, essayant de reprendre son souffle.

« L’aube est là », a déclaré Abel Tesfaye sur ses réseaux sociaux, invitant ses followers à voir son nouveau clip. A travers une récente interview avec GQ, l’artiste a partagé quelques détails sur ce nouveau matériel qu’il a préparé, qu’il décrit comme « l’album que j’ai toujours voulu faire ».

Dans la même interview, The Weeknd a également révélé les origines de son amitié avec l’acteur et comédien Jim Carrey. Après avoir partagé quelques messages, les deux ont partagé leur amour mutuel pour les télescopes. Habitant seulement quelques immeubles plus loin, ils commencèrent à se voir depuis leurs fenêtres respectives. Plus tard, le chanteur a révélé que Carrey l’avait invité à déjeuner le jour de son anniversaire, ce qui l’a ébloui.

Lors de son apparition aux Billboard Music Awards 2021, The Weeknd a révélé que l’ère promotionnelle de « After Hours » était terminée, se sentant reconnaissant de ne plus avoir à porter son costume rouge original. Il n’y a pas encore de date estimée pour la sortie de son nouvel album.