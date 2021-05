The Weeknd continuera à boycotter les Grammys malgré leurs changements

Mechanix Wear The Original gants Noir Blanc - XXL

"Malgré toutes les imitations, les gants The Original restent une classe à part. Testés à plusieurs reprises, les gants, qui font leurs preuves depuis plus de 25 ans, offrent un compromis idéal entre dextérité et protection. Les gants ""The Original "" sont en similicuir revêtu de carbone compatible avec les écrans tactiles et en tissu respirant TrekDry et constituent donc l'accessoire ultime pour les mains qui travaillent dur. Confort/équipement : Le tissu TrekDry® ajusté garde vos mains au frais. Le bord ajustable en TPR (Thermoplastic-Rubber) garantit un maintien sûr. Les pouces et index renforcés améliorent la durabilité. Le similicuir compatible avec les écrans tactiles offre un compromis idéal entre dextérité et durabilité. Matière : paume de la main : 60 % nylon 40 % polyuréthane Dos de la main : 100 % élasthanne Doublure : 100 % polyester Poids : 80 g env. Lavable en machine Certification : Certification selon la norme EN 388:2016"