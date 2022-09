The Weeknd annule le concert à mi-parcours alors qu’il commence à perdre sa voix

The Weeknd a été contraint d’annuler un concert à mi-parcours après avoir perdu sa voix, disant aux fans : « Je ne peux pas vous donner le concert que je veux vous donner maintenant. » Vous pouvez le voir s’excuser sur scène ici :

Hier soir, le joueur de 32 ans jouait au SoFi Stadium à Inglewood, en Californie, lorsqu’il a soudainement perdu la voix, ce qui l’a incité à s’excuser auprès des fans avant d’interrompre le spectacle.

Le chanteur à l’air maussade, dont le vrai nom est Abel Makkonen Tesfaye, a déclaré: « Je voulais personnellement sortir et m’excuser auprès de vous les gars. Je ne sais pas ce qui vient de se passer… mais j’ai juste perdu ma voix.

« Cela me tue et je ne veux pas arrêter le spectacle. Mais je ne peux pas vous donner le concert que je veux vous donner maintenant.

« Je vais m’assurer que tout le monde va bien et récupérer votre argent, mais je vais faire un show très bientôt avec vous les gars.

The Weeknd a été contraint d’arrêter son show au SoFi Stadium de Los Angeles. Crédit : Twitter/@PopBase

«Mais je voulais sortir et m’excuser personnellement et ne pas le tweeter ou l’Instagramer ou quoi que ce soit; Je veux que vous sachiez que je ne peux pas vous donner ce que je veux vous donner maintenant. Je m’excuse. Je suis vraiment désolé. Je vous aime tellement les gars.

Il a terminé en ajoutant : « Vous savez à quel point cela me tue. Je vous aime. Merci beaucoup. »

Dans une mise à jour sur Twitter, la star canadienne a de nouveau présenté ses excuses aux fans en écrivant : « Ma voix s’est éteinte pendant la première chanson et je suis dévastée.

«Je l’ai senti partir et mon cœur s’est effondré. Mes plus sincères excuses à mes fans ici. Je te promets de me rattraper avec une nouvelle date.

Les fans ont offert leur soutien au chanteur. Répondant à son message sur Twitter, l’un d’eux a déclaré: « Vous n’avez rien à vous excuser [for] Abel. Détendez-vous et reposez-vous. Nous sommes juste là pour vous attendre et vous soutenir lorsque vous serez à nouveau en bonne santé à 100 %. »

Quelqu’un d’autre a dit : « C’est la pire chose qui puisse arriver à un artiste vocal. J’espère qu’il ira mieux bientôt.

Une autre qui a partagé ses propres images du concert a écrit : « Ma vidéo, mais vous pouvez voir que sa voix avait disparu quand il essayait de chanter dans le micro. On dirait qu’il s’en est rendu compte, a paniqué et a couru dans les coulisses.

« J’espère qu’il ira mieux bientôt. J’ai hâte d’être au prochain rendez-vous pour le voir quand il se sentira mieux ! Repose-toi Abel. »