The Weeknd annonce les dates de sa tournée 2022 «  After Hours  »

L'Oréal Professionnel Paris Tecni Art - Morning After Dust Shampooing sec

Le 1er shampoing sec professionnel invisible Morning After Dust TECNI.ART ravivera votre coiffure et diffusera un délicieux parfum pendant plus de 96 heures. Sa formule approuvée en backstage assure une fraîcheur longue durée, sans résidu, et sa formule sans alcool protège des irritations.