The Weeknd affirme être sur le point de terminer son nouvel album

En los últimos meses, The Weeknd ha comenzado a anticipar la inminente llegada de su quinto álbum de estudio, del cual ha señalado recientemente que ya se encuentra muy cerca de estar completo, debido a que solo faltaría agregar algunos toques finales antes de su llegada oficial au public.

Ce n’est pas la première fois qu’Abel Tesfaye, du vrai nom du chanteur canadien, donne des détails sur son nouveau matériel, puisque fin août, quelques semaines après la sortie du single « Take My Breath », il a assuré que à la fin du même mois, l’album devrait être déjà prêt.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Olivia Rodrigo répond aux accusations de plagiat dans son album

The Weeknd a maintenant partagé de nouveaux détails sur les progrès qu’il a réalisés grâce à « Memento Mori », son nouveau programme musical pour Apple Music 1 (via Complex), notant que leurs parties correspondantes dans le matériel sont maintenant terminées. « La seule chose qui manque, ce sont quelques personnages qui sont essentiels dans le récit », a-t-il commenté.

Certaines personnes qui me sont proches et chères, certaines personnes qui ont inspiré ma vie d’enfant et d’autres qui m’inspirent maintenant. Il y en aura d’autres dans les mois à venir.

Jusqu’à présent, il n’y a pas plus de détails sur les collaborateurs possibles dans ce nouveau matériel de The Weeknd, à l’exception des spéculations croissantes autour de Swedish House Mafia, un trio électro house suédois qui s’est récemment rencontré, avec qui Tesfaye a présenté via leurs réseaux sociaux quelques échantillons. de musique inédite.

Après leur participation exceptionnelle au spectacle de la mi-temps du dernier Super Bowl, The Weeknd a présenté un certain nombre de collaborations passionnantes avec des interprètes actuels de la musique, notamment Doja Cat, Belly, Ariana Grande et Kanye West.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Bureau de poste de Detroit nommé d’après Aretha Franklin

Le musicien se prépare également pour ses débuts d’acteur avec « The Idol », une série qu’il développe pour HBO en collaboration avec Sam Levinson, créateur du drame pour adolescents « Euphoria ». La série parlera d’une jeune femme qui, en arrivant dans la ville de Los Angeles, tombe amoureuse du propriétaire d’une boîte de nuit, qui est aussi le chef d’une sorte de culte.