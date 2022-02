The Weekn animera son émission The Dawn Fm Experience sur Prime Video

L’artiste du moment Le weekendprésentera un spécial musical immersif pour la plateforme Amazon Prime Vidéo. »L’expérience Dawn FM »qui fait référence au dernier album publié par la chanteuse, sera présenté sur la plateforme de streaming prochainement 26 février et selon le communiqué officiel, « développe le dernier album de The Weeknd, ‘Dawn FM’ dans une image fascinante, créant un événement de performance théâtrale qui engloutira le public dans son monde déconcertant et en constante évolution. »

abel tesfayenom personnel de The Weeknd, était ravi de présenter ce projet pour Amazon Prime, afin d’atteindre le plus large public possible :

« Je suis ravi de m’associer à Amazon pour créer l’émission télévisée en direct la plus élaborée que j’aie jamais réalisée. Bienvenue dans la prochaine phase de Dawn FM : un purgatoire d’un autre monde où les performances en direct, le théâtre et les arts de la scène se réunissent pour une soirée au club. »

Jennifer Salekechef de file de Studios Amazon, a été émerveillé par le spectacle que The Weeknd proposera sur la plateforme, offrant une expérience visuelle et auditive qui captivera des millions de téléspectateurs à travers le monde. »Nous sommes très fiers de travailler avec Abel et XO Records de collaborer sur Amazon et de partager cette expérience visuelle époustouflante, brillante et immersive avec nos clients mondiaux », a-t-il partagé. » Avec ‘The Weeknd x The Dawn FM Experience’, Prime Video et Amazon Musique ils continuent d’être des destinations où les artistes peuvent présenter leurs projets les plus ambitieux sans limites ni frontières ».

La musique de l’émission sera disponible pour les fans en streaming sous la forme d’un EP exclusif de huit chansons pour Amazon Music. De plus, des produits officiels seront disponibles à l’achat sur amazon.com/theweeknd et commémoreront l’événement musical, tels que des pièces en édition limitée.

Cet événement est le prochain produit du dernier album de l’artiste. Auparavant, The Weeknd était apparu sur 103,5 Dawn FM, une expérience de diffusion en direct mise à la disposition des utilisateurs exclusifs d’Amazon Music via leur chaîne officielle Twitch.

Créé par The Weeknd, La mer C.Taylor et Michel Bickhamqui a également réalisé la spéciale, »The Weeknd x L’expérience Dawn FM » a été produit par XO Records et Contrast Films avec La Mar C. Taylor, Jordy Cire et Ed Walker servant de producteurs exécutifs.