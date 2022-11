The Watcher : Netflix commande une deuxième saison de la série basée sur de vrais événements

Avec le grand succès de la série »L’observateur », Netflix a commandé une deuxième saison du thriller basé sur de vrais événements créés par Ian Brenan Oui Ryan Murphy. L’annonce du renouvellement de la série s’est accompagnée de la confirmation que Netflix a également commandé deux nouveaux épisodes dans la franchise « Monster » de Murphy et Brennan, suite au succès de « Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer ».

« L’équipe créative de Ryan Murphy et Ian Brennan sur ‘Monster’ avec le producteur Eric Newmann sur ‘The Watcher’ a prouvé qu’ils sont des conteurs magistraux qui ont captivé le public du monde entier », a déclaré Bela Bajaria, responsable de Global TV chez Netflix, dans un communiqué. « Ryan a créé des sensations culturelles avec ces deux émissions et nous sommes ravis de continuer à raconter des histoires dans les univers ‘Monster’ et ‘The Watcher’. »

Bien que l’on ignore actuellement quelles seront les approches des deux prochains épisodes de « Monster », Netflix a confirmé que les prochaines anthologies « raconteront les histoires d’autres personnages monstrueux qui ont eu un impact sur la société ». La série « Dahmer » mettait en vedette Evan Peters dans le rôle du tueur Jeffrey Dahmer , se plaçant dans le Top 1 sur Netflix pendant plusieurs semaines.

D’autre part, »The Watcher » est un drame basé sur de vrais événements de la famille Broaddus, où un harceleur connu sous le nom de »The Watcher » commence à les regarder constamment après avoir emménagé dans leur maison de rêve dans le 657 New Boulevard Jersey. Le casting de la saison 1 a inclus dans son casting un Naomi Watts, Bobby Cavendale, mia farrow Oui Jennifer Coolidge.

Après sa première, le thriller de Murphy a détrôné « Dahmer » en tant que programme le plus regardé sur la plateforme de streaming. Composé de sept épisodes d’une heure, « The Watcher » est basé sur un article de Reeves Wiedeman intitulé « The Curse of a Dream House ». La série avait un scénario écrit par Brennan et était dirigée par Paris Barclay, Henry Joost et Ariel Schulman.

Pour le moment, la date de première de la deuxième saison de »The Watcher » n’est pas connue.