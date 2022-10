The Watcher Episode 8 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Récemment, de nombreuses personnes de différentes parties du monde recherchent la date de sortie de The Watcher Episode 8. Pour obtenir tous les détails possibles sur cet épisode à venir, de nombreux fans recherchent partout sur Internet. Pour cette raison, nous sommes là pour vous tous avec ce guide séparé. Si vous voulez tout savoir sur cet épisode à venir, vous êtes au bon endroit.

Dans cet article, nous vous présenterons tous les détails comme la date de sortie de The Watcher Episode 8, où regarder, la liste des épisodes, les informations sur la distribution et bien plus encore. Alors, sans plus tarder, connaissons tous les détails de cette série ci-dessous.

Il s’agit d’une mini-série américaine sur le vrai crime créée par Ryan Murphy et Ian Brennan. Le premier épisode de cette série est sorti le 13 octobre 2022. Après la sortie, cette série est actuellement regardée dans différents pays du monde.

L’intrigue entière de cette série suit l’histoire vraie d’un couple marié qui, après avoir emménagé dans la maison de ses rêves dans le New Jersey. Au fur et à mesure que la série avancera, vous verrez qu’ils sont harcelés par un harceleur et vous deviendrez plus excité de savoir ce qui va se passer ensuite dans l’histoire. Après avoir regardé tous les épisodes publiés, les fans de cette série recherchent la date de sortie de The Watcher Episode 8. Alors sachons-le.

The Watcher Épisode 8 Date de sortie

Si nous parlons de la date de sortie de The Watcher Episode 8. Dans la saison 1 il n’y a que 7 épisodes et pour le prochain épisode, il faudra attendre la prochaine saison de cette série. S’il y aura une mise à jour de renouvellement de la prochaine saison, nous vous en informerons ici dès que possible. Nous vous recommanderons à tous de voir le signet de cette page.

Où diffuser The Watcher?

Si vous souhaitez diffuser cette série, vous pouvez la regarder sur Netflix et c’est la plate-forme officielle de cette émission. Pour diffuser cette émission ici, vous devrez d’abord acheter son abonnement. Vous pouvez diffuser toutes les autres séries et films disponibles à tout moment.

Liste des acteurs

Ici, nous allons fournir les détails de la distribution de cette série. Si vous voulez les connaître, jetez un œil ci-dessous.

Naomi Watts dans le rôle de Nora Brannock

Bobby Cannavale comme Dean Brannock

Mia Farrow dans le rôle de Pearl Winslow

Noma Dumezweni comme Theodora Birch

Joe Mantello

Richard Kind comme Mitch

Terry Kinney dans le rôle de Jasper Winslow

Henry Hunter Hall comme Dakota

Isabel Gravitt comme Ellie Brannock

Luke David Blumm comme Carter Brannock

Margo Martindale comme Maureen / Mo

Jennifer Coolidge comme Karen Calhoun

Michel Nouri

Danny García

Seth Gabel

Susan Merson

Seth Barrish

Michel Devin

Stéphanie Kurtzuba

Matthieu Del Nègre

Jeffrey Brooks

Patricia Noir

Kate Skinner

Antoine Bowden

Paméla Dunlap

Le dernier mot

Nous concluons cet article avec l’espoir que vous avez tous les détails liés à la date de sortie de The Watcher Episode 8, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de The Watcher Episode 8 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

