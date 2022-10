The Watcher de Ryan Murphy devient l’émission la plus regardée de Netflix

Le nouveau vrai thriller créé par Ryan Murphyintitulé »L’observateur » a été placé dans le top 1 des programmes les plus regardés au sein de la plateforme Netflix, détrônant »Dahmer », une série également créée par Murphy. Cette nouvelle série a pris la première place à la série de Jeffrey Dahmer, qui a été au sommet pendant 21 jours consécutifs depuis le 14 octobre, se retrouvant désormais à la deuxième place.

Basé sur un article de 2018 dans The Cut, » The Watcher » dramatise l’histoire vraie d’une famille qui a emménagé dans la maison de ses rêves, mais a rapidement commencé à être harcelée par un harceleur. La série présente un casting étoilé qui comprend Naomi Watts, Bobby Cavendale, mia farrow et récent lauréat Emmy Jennifer Coolidge.

» Dahmer » est devenue la série originale Netflix la plus populaire cette année, accumulant un total de 701 millions d’heures de vues depuis son lancement en septembre, devenant la deuxième plus grande série anglaise sur la plateforme de streaming, se classant derrière seulement la quatrième saison de ‘ ‘choses étranges ».

Bien que Netflix n’ait pas fait beaucoup de publicité pour « Dahmer », ne montrant une bande-annonce que quelques semaines avant sa première, une grande partie de son succès est due aux téléspectateurs qui ont commencé à recommander la série à des proches, en plus du fait que la série a gagné une grande popularité pour ses thèmes délicats et ses scènes sanglantes fortes.

La série Jeffrey Dahmer est un drame biographique documentant les crimes du tristement célèbre tueur en série, joué par un collaborateur fréquent de Ryan Murphy, Evan Peters. L’émission couvre la vie de Dahmer, commençant par son enfance non conventionnelle en dépeçant des animaux morts, le meurtre de plus de 15 hommes et se terminant par sa capture, son procès et son éventuelle incarcération.

» Dahmer » et » The Watcher », créés par Ryan Murphy, sont disponibles dans le catalogue Netflix.