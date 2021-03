The Wandering Patrol dans Final Fantasy VII Remake Chapitre 14

Au chapitre 14, nous aurons plusieurs missions à faire. Nous vous montrons l’emplacement de The Wandering Patrol dans Final Fantasy VII Remake.

Dans le chapitre 14 de Final Fantasy VII Remake, il y a de nombreuses commandes. C’est bien avant de continuer l’histoire que l’on les complète. L’un d’eux est l’ordre The Wandering Patrol. Ils nous demanderont de trouver plusieurs enfants. Ceux-ci se trouvent dans le cimetière.

Bien que tout ne soit pas d’aller chercher The Wandering Patrol of Final Fantasy VII Remake, parlez et c’est tout. Là, nous devrons nous battre contre deux fantômes dont le désir est de nous rendre les choses difficiles. Cet ordre de Final Fantasy 7 n’a pas non plus beaucoup plus, mais il y a ceux qui se perdent et ne peuvent pas trouver les enfants partout sur la carte. Au fait, je l’ai déjà dit ci-dessus, mais avant de passer au chapitre suivant, il est conseillé de terminer les missions secondaires. En plus de l’expérience et des ruses, on trouve des armes, des objets, de la matière et on achèvera progressivement tous les trophées du jeu vidéo Square Enix.

