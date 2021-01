«  The Waltons  »: L’histoire d’amour d’Olivia et John n’était pas seulement à l’écran

Pendant une décennie, John (Ralph Waite) et Olivia (Michael Learned) Walton ont adoré les fans de l’émission télévisée Les Waltons comme Pa et Ma du clan Walton à la télévision. Leur chimie a révélé un mariage presque parfait avec des compétences parentales que tant de familles aimeraient voir. Nul doute que leurs talents d’acteur avaient beaucoup à voir avec l’attraction, mais y avait-il plus dans la relation des acteurs dans la vraie vie que les fans ne le savaient jamais?

La vie avant ‘The Waltons’

Après avoir obtenu son diplôme de l’Université Bucknell, Waite a essayé plusieurs professions différentes, du travail social à la nomination d’un ministre presbytérien. À l’âge de 30 ans, il décide d’étudier le théâtre. Il a fait ses débuts au théâtre à New York, où il s’est rapidement rendu à Broadway au début des années 1960, selon IMDb. Après avoir déménagé sur la côte ouest, il a commencé à débarquer des parties dans des films de grands noms tels que Cool Hand Luke et Cinq pièces faciles.

Waite était réticent à auditionner pour le rôle de John Walton, Sr., car il ne voulait pas être lié à une série télévisée. Avec un coup de coude de son agent, qui lui a dit qu’il pensait que l’émission ne se vendrait pas de toute façon, Waite a auditionné et a obtenu le rôle pour lequel il ferait partie pendant neuf saisons, selon Wide Open Country.

Learned est née à Washington DC et a vécu dans une ferme du Connecticut jusqu’à ce que sa famille déménage en Autriche quand elle avait 11 ans. Elle a fréquenté un pensionnat en Angleterre où elle a réalisé qu’elle voulait devenir actrice, selon IMDb. Elle a rencontré et épousé son premier mari, l’acteur Peter Donat, à l’âge de 17 ans. Elle est apparue dans les festivals de Shakespeare au Canada et aux États-Unis, tout en élevant sa famille. Au moment où elle a été choisie pour le rôle d’Olivia pour la nouvelle série télévisée The Waltons, elle était pour la plupart inconnue du public américain.

Les années pendant ‘The Waltons’

Basée sur le livre «Spencer Mountain» d’Earl Hamner, la série télévisée a suivi l’histoire d’un père essayant de gagner sa vie et de nourrir sa famille dans la Virginie rurale pendant la Grande Dépression du début des années 30 jusqu’à la Seconde Guerre mondiale dans le Années 40. John, Sr. et Olivia ont sept enfants vivants, John-Boy (Richard Thomas), Jason (Jon Walmsley), Mary Ellen (Judy Norton Taylor), Erin (Mary Elizabeth McDonough), Benjamin (Eric Scott), James Robert «Jim Bob »(David W. Harper) et Elizabeth (Kami Cotler), tout en se souvenant de deux autres personnes décédées à la naissance. Les parents de John, Zebulon «Zeb» (Will Geer) et Esther Walton (Ellen Corby), vivent également dans la maison familiale dans laquelle John a grandi sur Walton’s Mountain.

L’émission de télévision est rapidement devenue une émission classique, capturant un public de jeunes et de moins jeunes. Il reste l’une des meilleures émissions de télévision de tous les temps, avec des rediffusions toujours diffusées, aujourd’hui. De l’année du début du spectacle aux années 70, Les Waltons a remporté de nombreuses nominations et récompenses, notamment des Emmys, des Golden Globes et des People’s Choice Awards. Learned a remporté l’Emmy de la meilleure actrice principale dans une série dramatique en 1973, 1974 et 1976. L’émission a remporté le prix du public pour son programme télévisé dramatique préféré en 1975 et 1976.

La relation réelle de Waite et Learned

Ce n’est que récemment que Learned a admis être amoureux de Waite depuis le début. Plus de 35 ans après la finale de l’émission, Learned s’est ouvert sur leur relation, selon le DailyMail. Elle a dit qu’ils «étaient amoureux» hors écran, mais plutôt que de le transformer en ce qui pourrait devenir une romance «désordonnée», ils sont devenus des amis très profonds pour la vie.

Dans son interview de 2019, cinq ans après la mort de Waite, Learned a déclaré: «Nous nous aimions profondément que nous aurions ruiné si nous avions franchi cette étape supplémentaire, et nous ne l’avons pas fait. Nous ne l’avons jamais fait. Nous y avons pensé, mais nous ne l’avons pas fait. Et je pense que c’est pour cela que nous sommes devenus un mari et une femme spirituels si vous voulez, et il me manque terriblement.

Learned a divorcé en 1972. Waite était divorcée depuis 1966. «Il y a eu une période où Ralph et moi étions tous les deux célibataires et nous nous aimions donc nous avons pris rendez-vous et cela allait arriver et nous nous sommes réunis et nous se sont regardés et ont dit: «Non, cela ne fonctionnera jamais» », a déclaré Learned. «Heureusement, nous avons eu le bon sens de ne pas passer à l’étape suivante, car je pense que cela aurait été compliqué. Cela aurait pu être compliqué, mais notre amour était très profond et vrai.

Waite et Learned avaient tous deux des problèmes de dépendance à l’alcool. Learned remercie Waite de l’avoir aidée à arrêter de boire. Chacun a continué à se marier deux fois de plus. Learned reste mariée à son troisième mari, John Doherty, qu’elle épousa en 1988. Au moment de son décès, Waite était marié à sa troisième femme, Linda West, qu’il épousa en 1982.

Learned et Waite sont restés de bons amis jusqu’au moment de la mort de Waite en 2014 à l’âge de 85 ans. Chacun était passé à d’autres concerts d’acteur, Learned dans des rôles d’invités sur plusieurs émissions de télévision. Waite a continué à jouer d’autres figures paternelles, dont la dernière était Jackson Gibbs, le père de NCIS ‘s Leroy Jethro Gibbs (Mark Harmon). L’émission lui a rendu hommage avec un épisode entourant la mort de Gibbs senior en 2014.