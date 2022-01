The Walking Dead : World Beyond révèle l’origine de l’apocalypse zombie

The Walking Dead : le monde au-delà est le nom de la deuxième série dérivée de « The Walking Dead ». Leur deuxième saison s’est récemment terminée, et avec un bang: dans une scène finale, il a été étonnamment révélé d’où provenait la peste zombie. Étant donné que « World Beyond » et « The Walking Dead » se déroulent dans le même univers que « Fear the Walking Dead », cela s’applique probablement à toutes les séries.

The Walking Dead : l’origine du virus zombie révélée

Voilà de quoi il s’agit : Après succès retentissant de la série comique « The Walking Dead », la série télévisée du même nom a fait mieux. Il est si populaire que nous avons pu en profiter tous les deux depuis Série dérivée « Fear the Walking Dead » et « The Walking Dead: World Beyond » sont arrivés. La série animée « Tales of the Walking Dead » les rejoindra bientôt et ils sont même certains films prévus dans l’univers TWD.

« The Walking Dead : World Beyond » s’adresse à un public plus jeune et concerne avant tout les jeunes qui sont déjà vous toute ta vie dans l’apocalypse zombie Vie. Le spin-off était depuis le début conçu pour deux saisonsqui sont maintenant terminés.

C’est excitant surtout que les deux retombées sont en partie toujours des informations générales sur la série principale Livrer « The Walking Dead ». Alors maintenant, nous savons probablement enfin, par exemple, ce qui est arrivé à Rick Grimeslorsqu’il a été kidnappé par une unité du CRM :

ATTENTION, les SPOILERS suivront !

D’où viennent les zombies ? Une autre révélation intéressante est dans une scène post-crédit de la finale de la série du deuxième « Season Walking Dead: World Beyond ». On y découvre d’où vient le virus ou la maladie arrive qui transforme les gens en morts-vivants. Apparemment c’est de France.

La scène n’a presque rien à voir avec le reste de la série et montre deux personnes en train de parler : une Femme médecin et un homme avec une arme à feuqui les menace. Il s’avère qu’apparemment certains Les scientifiques en France responsables de cette sont qu’il n’y a que des zombies qui se promènent partout.

Mais c’est encore mieux : Apparemment, ces équipes de scientifiques ne sont pas seulement à blâmer pour la peste zombie dans le monde « Walking Dead », elles sont responsables a aussi aggravé les choses d’une manière ou d’une autre. Comment exactement cela a été fait n’est pas révélé. Avant que le médecin ne puisse réagir aux allégations, elle est abattue.