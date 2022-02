The Walking Dead : Voici comment ils choisissent les zombies de la série

De nombreux téléspectateurs ont été fascinés par l’histoire, la terreur et les personnages de »Les morts qui marchent », qui nous ont présenté une intrigue pleine de suspense, de drame, d’action, de romance et de nombreuses autres émotions qui nous font être sur le bord de notre fauteuil en attendant ce qui peut arriver d’autre. Mais l’une des choses que nous oublions généralement, ce sont les morts-vivants, ceux qui donnent son titre à la série, car l’infection qui s’est produite dans l’univers de l’intrigue a fait que des millions de personnes sont restées comme des zombies, ou alors qu’elles se tournent vers à lui raconter dans la série »les promeneurs ».

Étonnamment, « The Walking Dead » n’a jamais recouru à l’utilisation de CGI ou d’effets spéciaux pour montrer ces personnages sans cervelle, utilisant toujours de vraies personnes, soutenant des acteurs qui donnent vie à ces créatures qui mettent en danger chacun des personnages de la série. Et c’est que la série prend ses zombies trop au sérieux, eh bien Greg Nicoteroproducteur exécutif et expert en effets spéciaux et maquillage, a défini les costumes et l’apparence des marcheurs dans » The Walking Dead », devant choisir les meilleurs candidats pour être des zombies dans la série et les former pour s’adapter aux mouvements de ces créatures effrayantes.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Tales of The Walking le nouveau spin off de la saga mettra en vedette Terry Crews, Parker Posey et d’autres.

Selon Nicotero, n’importe qui peut bouger lentement et avoir une apparence de cadavre avec des implémentations de maquillage, mais quand il s’agit de « The Walking Dead », il y a certaines particularités que les créateurs recherchent chez les acteurs : une excellente structure osseuse et de grands yeux.

« Il y a un attribut visuel typique chez les marcheurs. Nous recherchons toujours des personnes qui ont une très bonne ossature. La plupart du temps avec de grands yeux. Dans l’émission, tous les marcheurs ont des lentilles de contact. Tous leurs yeux sont morts, voilés, injectés de sang. sanglant et dégoûtant. Ce qui ressort le plus, ce sont ses yeux, de meilleurs yeux, puis son apparence est plus efficace. Souvent, nous fabriquons des prothèses dentaires sur mesure pour donner l’impression que ses lèvres sont décollées, révélant plus de dents, une image que nous avons prise du nouveaux graphismes », explique Nicotero.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir présentera sa première bande-annonce au Super Bowl 2022.

La maquilleuse a également été chargée de diriger certains chapitres de l’intrigue zombie, dans l’un d’eux un personnage principal doit mourir à cause d’une attaque de morts-vivants. L’expert pour rendre les marcheurs terrifiants, a trop mis l’accent sur le zombie qui allait tuer le personnage, le faisant ressembler à une « poupée effrayante » avec son costume et son maquillage.

»J’ai été très précis avec lui. Elle avait une très bonne structure osseuse et ressemblait littéralement à une horrible poupée. C’était un très bon maquillage fait par mes gars de la production. Lors de l’édition, je me suis assuré de supprimer toutes les instances de l’acteur clignotant. Quand les gens clignent des yeux, c’est un réflexe involontaire, donc avec les zombies, j’essaie d’enlever ces parties réalistes. Vous le voyez et c’est tellement étrange, et vous ne réalisez peut-être pas pourquoi. »

Aussi facile que cela puisse paraître d’errer dans les rues sans être la vedette du spectacle, être un zombie doit aussi être une tâche professionnelle que Greg Nicotero approuve déjà et a contribué à l’une des parties les plus essentielles de »The Les morts ambulants ».