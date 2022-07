‘The Walking Dead’, série de Michonne et Rick : date de sortie

Les acteurs andrew lincoln Oui danaï gurira reprendront respectivement Rick Grimes et Michonne Hawthorne, personnages apparus dans la populaire série »Les morts qui marchent ». Cette nouvelle production a été annoncée par Réseaux AMC lors du panel Comic-Con à San Diego, avec Lincoln et Gurira activement impliqués dans le processus de création et poursuivant l’histoire de leurs personnages, arrivant sur scène pour l’annonce surprise.

Le directeur du contenu de »The Walking Dead Universe », Scott M. Gimpleservira de producteur exécutif sur la série, qui commencera avec six épisodes en 2023. Lincoln et Gurira serviront également de producteurs exécutifs sur le projet sans titre.

« C’est un moment que les fans de The Walking Dead attendaient depuis la disparition de Rick dans l’hélicoptère au début de la saison 9, et Michonne s’est lancée dans une quête pour le retrouver la saison suivante », a déclaré Dan McDermott, président du divertissement et d’AMC Studios. pour les réseaux AMC. « Quelle belle surprise pour les fans lors de ce dernier Comic-Con pour la série qui a lancé cet univers et marqué l’histoire de la télévision. »

La série à venir était initialement prévue comme une trilogie de films qui auraient exploré l’avenir de Rick Grimes après son départ de The Walking Dead dans la saison 9. Le projet remanié comportera désormais une « histoire d’amour épique ». [entre] deux personnages changés par un monde », comme on peut le lire dans le synopsis officiel de la série.

Lincoln était ravi de revenir dans l’univers » The Walking Dead » pour la première fois depuis 2018. ils sont profonds et durables, il est donc normal que je puisse enfin terminer l’histoire avec Danai et Scott et le reste de la famille TWD.

La série sans titre Rick et Michonne « The Walking Dead » sera diffusée sur AMC et AMC+ en 2023