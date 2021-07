The Walking Dead Saison 11: Date de sortie, distribution et toutes les mises à jour

Margot Bingham, l’actrice de la série She’s Gotta Have It de Netflix, a rejoint la saison 11 de The Walking Dead d’AMC.

Le réseau et les sources ne vont pas commenter le rôle de Bingham, mais il est probable que nous verrons Bingham jouer Stéphanie, le personnage qu’elle a exprimé dans les épisodes de la saison 10 « Bonds » et « Morning Star ». Stephanie, une survivante anonyme de l’épidémie de zombies de Charleston, se connecte par radio et avec Eugene Porter de Josh McDermitt.

Dominic Patten a parlé avec Angela Kang les telespectateur de Walking Dead pour le dernier épisode.

Elle a déclaré que la série s’éloignerait du contexte rural habituel et se déroulerait dans des environnements plus urbains. La série n’a pas pu diffuser la finale de la saison 10 en raison de complications avec COVID-19. Cependant, ils ont réussi à terminer la post-production avec une date de diffusion au quatrième trimestre.

Bingham incarne Clorinda Bradford dans She’s Gotta Have It de Spike Lee. Ses caractéristiques incluent Tigertail et Barbershop: The Next Cut d’Alan Yang. Elle apparaît également à Saturday Church, Tribeca Film Festival.

Nous avons regardé un trio de survivants explorer un Pittsburgh désert dans le dernier épisode de Les morts ambulants.

C’est là que se sont déroulés les débuts uniques du personnage de la princesse, créé par Robert Kirkman. Au lendemain de la perte de Judith de son père Rick Grimes et Michonne pendant deux saisons, Negan, interprété par Jeff Dean Morgan, a tenté de trouver un rôle avec la fille Alpha, un leader des Whisperers, mais il a été tué dans l’épisode « Walk with Us » en mars. 15.