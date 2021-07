The Walking Dead Saison 11 : Date de sortie, bande-annonce et quelques informations fantastiques sur ce spectacle

– Publicité –



AMC a révélé les descriptions de la saison 11 et des dernières saisons de Walking Dead, faisant allusion à ce qui attend les survivants et les résidents d’Alexandrie.

AMC a publié la description de la saison 11. Cela donne une idée de ce qui nous attend à Alexandrie. La longue série post-apocalyptique d’AMC, qui a fait ses débuts il y a plus de dix ans sur AMC, a captivé l’imagination des téléspectateurs avec ses cliffhangers. Malgré ses cotes en baisse ces dernières saisons, The Walking Dead reste une émission la mieux notée sur AMC. The Walking Dead est désormais un after-show à succès. Il a deux retombées, Fear the Walking Dead et The Walking Dead: World Beyond. Tales of the Walking Dead est une série d’anthologies Tales of the Walking Dead et un spin-off appelé The Talking Dead. Rick Grimes (Andrew Lincoln) sera au centre de trois films Walking Dead.

The Walking Dead Saison 11 : Date de sortie

Vingt-quatre épisodes composeront la 11e saison. La première moitié de la série serait diffusée en 2021, dimanche sur AMC aux États-Unis. Les téléspectateurs de Disney Plus Star peuvent regarder la seconde moitié sur Disney Plus Star.

La seconde moitié sera dévoilée en 2022.

The Walking Dead Saison 11 : Cast

Norman Reedus, Melissa McBride, Carol, Lauren Cohan, Maggie et Negan dirigeront la saison 11 de Walking Dead.

Parmi les autres vétérans de la distribution qui reviendront, citons Christian Serratos (Rosita), Josh McDermitt (Eugene), Christian Serratos (Rosita), Seth Gilliam et Gabriel, Ross Marquand et Aaron, Khary Payton dans le rôle d’Ezekiel; Cooper Andrews dans le rôle de Jerry ; Paola Lazaro, princesse.

Le casting de la saison 11 comprendra Michael James Shaw, Mercer. Dans les bandes dessinées, il est un soldat du Commonwealth qui porte une armure rouge et forme une relation.

The Walking Dead Saison 11 : Bande-annonce

AMC a publié une brève bande-annonce de The Walking Dead saison 11 et a annoncé la date de sortie.

La vidéo s’ouvre avec Eugene (Josh McDermitt), parlant de sa voix et répondant à diverses questions telles que « Pourquoi cela se produit-il ? » « Le vaccin contre la rougeole vous a-t-il déjà été administré ? » Nous apercevons des glaces, une salle d’audience et une station de métro chargée de graffitis.

Les fans pensent que le questionneur pourrait être Mercer (Michael James Shaw) de Michael James Shaw, un personnage de bande dessinée. La bande-annonce présente une photo avec une armure rouge qui appartient presque certainement à Mercer.

– Publicité –