The Walking Dead saison 11 : à quoi ressemblera la fin de la série AMC

AMC

Dans un mois commencera la fin de l’une des productions les plus importantes de ces dernières années avec laquelle le genre zombie renaît.

©IMDBLaurent Cohan.

En 2010, alors que les productions avec des zombies comme protagonistes n’étaient pas encore abondantes au-delà shaun des morts, zombieland Soit L’aurore des morts, AMC a choisi de laisser place à une production commandée par un spécialiste de l’adaptation impossible comme Franck Darabont. Le réalisateur derrière des classiques comme Rêves de liberté Oui Des miracles inattendus (inspiré des livres de Stephen King) a été choisi pour être responsable derrière Les morts qui marchentle roman graphique créé par Robert Kirkman.

Plus de 11 ans se sont écoulés depuis le début de cette fiction menée par des personnalités telles que Andrew Lincoln et Norman Reedus, et la fin approche. Le 2 octobre, la troisième et dernière partie de la dernière saison de Les morts qui marchent. Tous les épisodes précédents étaient divisés en deux parties de huit épisodes, mais le 11e a été prolongé un peu plus longtemps et ses 24 chapitres ont été divisés en trois lots (les deux précédents ont été diffusés entre le 22 août et le 10 octobre 2021, et les 20 février et avril 10, 2022, respectivement).

La saison en cours est centrée sur la Républiqueune communauté de survivants qui a réussi à reconstruire une certaine partie de la société grâce au travail de 50 000 personnes dans différents camps, et dont les méchants sont les moissonneurs, une organisation paramilitaire qui ne comprend pas les sociétés. La première bande-annonce du dernier épisode a été publiée pendant Comic Con de San Diego cette année et en plus de revenir le 2 octobre, ils auront leur panel en Comic Con de New York où il y aura des nouvelles de l’adieu.

La chose la plus importante à noter est qu’on s’attend à ce que Les morts qui marchent avoir une fermeture définitive et non ouverte. Dans ce contexte, il y a quatre personnages dont les destins sont en jeu : Maggie, Daryl, Aaron et Gabriel ils sont un problème pour les méchants de cet univers et on pourrait espérer qu’ils n’arriveront pas tous au bout du voyage. La vérité est que, à partir du 2 octobre, nous commencerons à voir ce qu’il adviendra de ces personnages, dans ce qui sera leur adieu après douze ans de diffusion.

+Le spin-off de Maggie et Negan

l’univers de Les morts qui marchent est loin d’avoir atteint sa fin AMC. Il y a plusieurs retombées annoncées qui s’ajoutent à d’autres qui ont déjà commencé, comme Craindre le mort-vivant. L’un d’eux sera celui axé sur la vie de Maggie et Neganqui a été annoncé en mars de cette année sous le titre île des morts. Ce sera une mini-série qui se concentre sur le lien entre ces deux personnages ennemis marqués par la mort de Glenn aux mains de Negan, mais ils trouvent certains points communs pour que leur lien grandisse. La mini-série se concentrera sur cet axe, ainsi que sur ce qui s’est passé à Manhattan lors de l’apocalypse zombie.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂