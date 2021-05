« The Walking Dead » Saison 10 sur Netflix: combien les autres chapitres seront-ils disponibles pour la suite?

Après de longues attentes, les fans de « Les morts qui marchent»A reçu une agréable surprise de la part de la plateforme de streaming, alors que la société publiait les épisodes de la saison 10 de l’émission. Malheureusement, seuls 16 des 22 chapitres de la dixième partie sont disponibles, et les adeptes de la série n’ont pas gardé le silence sur cette déception.

Comme on s’en souvient, la dixième saison de «Les morts qui marchent« A subi de nombreux retards en raison de pandémie de Coronavirus. La saison qui a commencé à l’automne de 2019 n’a pas diffusé son dernier épisode avant Avril 2021, étant son canal mère AMC la seule chaîne qui a transmis les épisodes officiellement.

De plus, en raison de retards, le saison 10 ajoutée 6 nouvelles livraisons où les histoires de certains personnages importants ont été explorées. Les six épisodes supplémentaires ont donné aux fans quelque chose à attendre jusqu’à ce que la onzième et dernière saison puisse être filmée, avec une date de première.

Mais … Quand les nouveaux épisodes de « Les morts qui marchent » à Netflix? Bien que certains internautes soient heureux que le saison 10 La série dure un peu plus longtemps, d’autres sont impatients de voir la vraie fin avec ces chapitres supplémentaires, alors nous vous disons ici tout ce que l’on sait sur son arrivée dans Netflix.

QUAND LES NOUVEAUX ÉPISODES DE LA SAISON 10 DE «THE WALKING DEAD» VENIRONT SUR NETFLIX?

(Photo: AMC)

Traditionnellement, AMC publie les épisodes de la saison précédente de « Les morts qui marchent » au Netflix environ un mois avant la première de la nouvelle saison. Avec l’annonce de la première date d’août de la onzième saison, on peut supposer que nous pourrions voir les nouveaux épisodes sur Netflix au juillet, ou peut-être avant.

D’autre part, il y a aussi le fait que Chapitre 16 de « Les morts qui marchent« Première en Octobre 2020, donc votre ajout à Netflix au Avril 2021 signifie qu’il a fallu 6 mois pour AMC laissez la société de diffusion en continu ajouter ces épisodes à son catalogue.

(Photo: AMC)

Suite à cela, les nouveaux chapitres pourraient arriver à la fin de la 2021, ou peut-être en octobre si tout va bien. Cela donnera aux fans le temps de revoir ou de rattraper la série pour la nouvelle saison, car certains ont même quitté la série à mi-chemin pour une raison extérieure quelconque.

D’autre part, de nombreux fans utilisent Netflix comme seule option pour regarder la série et attendons avec impatience le lancement sur la plate-forme. Considérant qu’il s’agit de l’avant-dernière saison de « Les morts qui marchentMaintenant, ils ne veulent pas manquer un épisode pour savoir comment l’histoire se termine vraiment.

La dixième saison prolongée de « The Walking Dead » revient sur Star Channel avec six nouveaux épisodes. (Photo: StarChannel)

La série phare « Les morts qui marchent« Se terminera par sa onzième saison, mais »Craindre le mort-vivant« Est en train de filmer son septième saison, et le sixième diffuse sur AMC à présent. Cette série qui a commencé comme un simple spin-off pour approfondir cet univers a fini par devenir un produit aussi populaire que sa série mère.

La deuxième série dérivée, « Monde au-delà», Tourne sa deuxième et dernière saison. Cette série a toujours été définie pour être une série limitée, mais elle a encore beaucoup donné à parler. Dans tous les cas, l’univers de « Les morts qui marchent«Est culminant et les fans ne veulent sauter aucun épisode de toutes ces émissions.