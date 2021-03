The Walking Dead Saison 10 Episode 18 Critique: article à lire absolument

Le rumspringa de Daryl loin de ses compagnons de Hilltop et d’Alexandrie se fait remplir, et la pression monte entre lui et Carol sur un passionné The Walking Dead.

The Walking Dead saison 10 épisode 18

Dans la mesure où les scènes de The Walking Dead vont, «Ah, ça fait du bien d’être de retour à la maison» ne sera pas considérée comme l’une des lumières les plus brillantes de la saison 10 sans cesse améliorée, même si elle était extrêmement éloignée du nadir de la arrangement. Ce spectacle a été exceptionnel et il a également été beaucoup plus terrible.

Dans l’ensemble, The Walking Dead évolue dans le cadre du show sprinter Angela Kang, en raison de l’attention portée aux renversements de composition améliorés, aux scènes et aux cliffhangers dans un spectacle qui ne les a jamais nécessaires. Dans l’ensemble, cela a payé, et aucune scène n’incarne mieux ce nouveau concentré que «Discover Me» ne le fait cette semaine.

Daryl Dixon (Norman Reedus) est devenu le cœur de The Walking Dead, et les fans auront continuellement besoin d’une plus grande quantité de lui, en particulier lorsqu’il se combine avec sa partenaire parfaite et impartiale Carol Peletier (Melissa McBride).

Les deux personnages ont dix périodes d’histoire ensemble, leur relation se solidifiant vraiment lors de la poursuite de la saison deux pour Sophia et passant par différentes connexions, se déplaçant principalement sur la côte atlantique, combattant de nombreux hommes meublés et un grand nombre de zombies, et tout à fait quelques pannes enthousiastes.

À travers toutes les saisons, Carol et Daryl se sont entretenus, indépendamment du fait que ce ne soit jamais de manière sincère que les transporteurs Caryl ont composé des rames de pages de fan-fic sur.

Il semble que la parenté à long terme a presque suivi son cours. À juste titre, la dernière chose qui pouvait être tolérée était un road trip mal coordonné. Un voyage de chasse et de pêche emmène Daryl à son camp précédent au cours de ses années de quête du Rick Grimes disparu, ce qui ramène une tonne de flashbacks et de souvenirs que Daryl doit gérer. Des souvenirs qui ont de nombreux égaux à la conduite actuelle de Carol.

C’est vraiment un truc élégamment composé, la gentillesse du contenu de Nicole Mirante-Matthews. Tout au long des deux scénarios, y compris Daryl et Carol et Daryl et Leah (la superbe Lynn Collins), des discussions similaires ont lieu à partir de divers points.

Quoi qu’il en soit, quelque chose d’aussi honnête que Carol allant à la chasse sous-marine aide Daryl à se souvenir de celui qui, on l’accepte, a disparu de sa vie pour de bon et ne lui a laissé que des souvenirs, une loge battue par les intempéries et Dog. Il courait à ce moment-là, accusant Rick d’être porté disparu afin de se tenir à l’écart de ses compagnons, de sa famille et de toute autre personne qui pourrait le piéger.

Comme dans la circonstance, Carol était quand Daryl l’a traînée hors du bateau et l’a obligée à se dessécher et à retourner dans la société (et plus loin encore à l’époque où Carol restait juste à l’extérieur du Royaume pour rester à l’écart de ses affections pour Ezekiel) .

Chaque ligne qui semble pondérée revient plus tard dans la scène, d’une manière de contact, avec Daryl perroquetant les exercices de la vie gagnés de Leah lors de la gestion de Carol. Elle l’a contacté, l’a protégé pour ainsi dire, et il essaie d’utiliser des discussions similaires, des morceaux similaires de perspicacité, des exercices similaires dont il avait besoin pour se familiariser avec le moyen le plus difficile possible sur Carol, juste pour découvrir restreint à aucune réussite en la contactant.

Elle a vécu une vie difficile, en fait comme Daryl et Leah, et elle s’est transformée en quelqu’un de solide, en forme et astucieux, mais à un prix pour elle-même. Elle est sur la même voie inutile dont Daryl doit être chassé, et Carol n’a pas de Leah dans les parages qui puisse la sauver.

Hymn et Daryl ont trop longtemps une série d’expériences ensemble pour qu’il ait la possibilité de le faire pour elle; elle est avec lui depuis trop longtemps et a enduré un si grand nombre de sorts irritables comparables de sa part pour avoir la possibilité de regarder au-delà de ses activités précédentes pour entendre l’intelligence dans ses mots présents.

La relation Leah fonctionne en grande partie grâce aux expositions de Norman Reedus et Lynn Collins, qui passent de mal disposés à insinuer tout au long de la durée de divers rebonds dans les délais. Je ne peux pas vraiment suivre le cours des événements à quelque degré que ce soit, même avec les invites à l’écran, en particulier dans la mesure où il rencontre l’arrangement fondamental.

La progression des occasions dirigées par Daryl et Leah n’est pas difficile à suivre, à la fois dans la façon dont leur relation change et avec les horodatages, cependant, je ne sais pas totalement où dans le récit le plus remarquable ce trou se produit, mis à part pendant le Royaume du Royaume. saison de bataille.

Bien sûr, la véritable planification de la relation ne fait aucune différence, en plus de montrer l’impact de la pause et de la dépression sur les deux personnages principaux inclus.

La relation de Daryl et Leah se développe financièrement, et le chef David Boyd utilise les sauts de temps pour combler les trous d’avancement de leur rassemblement antagoniste sous-jacent, avec Leah tenant Daryl sous la menace d’une arme, à leur conflit sur la terre qui se transforme en jet de poisson et en parlant durement à les uns les autres, plusieurs enfants de cinq ans ont grandi sur des comédies loufoques.

C’est astucieux et charmant, et même sans aucune proximité réelle suggérée, Reedus et Collins peuvent tous deux traverser une proximité enthousiaste dans la formation, les vacances et la désintégration de leur relation alors qu’elle se déroule dans des scènes vitales avant d’exploser. L’histoire est racontée dans les subtilités, de la maturation de Dog à l’état de la loge entre le moment où Daryl sort et revient ensuite pour revenir sur place, et l’individu avec qui il a une place.

Collins, en particulier, fait une démonstration étonnante de l’introduction d’un personnage adulte dans un petit groupe de scènes. La science entre elle et Norman Reedus est forte, bien que facultative à sa science avec Melissa McBride. Qu’elle puisse même se diriger vers Caryl de cette manière est une démonstration de son expertise et de la capacité de Boyd à diriger des artistes.

Ce qui n’a pas vraiment fonctionné dans la scène de retour de Maggie fonctionne admirablement ici, et le sentiment de blessure et de certitude dans les derniers instantanés de la scène, où Carol choisit son karma en tant que compagnon de mélange est épuisé, nuit évidemment aux deux personnages, mais ne se sent pas faux.

Ditty et Daryl sont peut-être en retrait maintenant, mais cela ne durera pas éternellement. Ils sont une quantité excessive de la même chose pour s’entendre toujours parfaitement, mais ils ont beaucoup fait l’expérience de se laisser tomber à ce stade. Leah a demandé à Daryl de choisir où il aurait dû être, et il est allé à ce choix au-delà du point où il est possible de sauver leur relation.

La chanson ne commettra pas cette erreur équivalente. De plus, qu’elle le fasse ou non, les botches vous trouveront peut-être si vous les laissez faire, et Carol n’est pas de ce type.

