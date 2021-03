The Walking Dead – Saison 10: Début des six épisodes supplémentaires et date de la saison 11

La série populaire de zombies les morts qui marchent va aussi après le grand Finale de la saison 10 suivant: Au temps d’attente pour le 11e et dernière saison pour raccourcir un peu, a annoncé le diffuseur américain AMC six épisodes supplémentaires qui commencent maintenant. Dans le même temps, une date de sortie sera fixée pour le 11e saison en été 2021 révélé.

Aux États-Unis, le 17e épisode «Home Sweet Home» de la 10e saison marque le début de la Épisodes supplémentaires Déjà diffusé dimanche soir, en Allemagne, Sky et FOX Channel diffusent la séquence d’ouverture sur Lundi 1er mars 2020 à 21 h en première.

Si vous avez manqué l’épisode, vous pouvez regarder toute la 10e saison, y compris la finale sur Sky Go, On Demand et Sky Ticket.

Le retour de Maggie et plus

Et après? Après la finale dramatique de la saison 10 avec le combat contre les Whisperers et une horde de morts-vivants, Daryl et son groupe sont en grande difficulté. Dans le nouvel épisode, le retour de Maggie est attendu. Mais revoir Maggie (Lauren Cohan) risque de causer des ennuis à Negan (Jeffrey Dean Morgan), qui craint de se venger de lui pour ses crimes passés. Un certain nombre de nouveaux personnages seront également introduits.

Aperçu de l’événement et détails de l’histoire des épisodes supplémentaires:

Saison 10, épisode 17 «Home Sweet Home» – Lundi 1er mars 2020 à 21h

C’est de cela qu’il s’agit: après le retour de Maggie, Negan craint qu’elle ne cherche à se venger de ses crimes passés.

Voilà de quoi il s’agit: un voyage d’exploration conjoint pourrait renverser la fragile amitié entre Daryl et Carol. Mais une découverte faite en cours de route ramène des souvenirs traumatisants chez Daryl.

Voilà de quoi il s’agit: Gabriel et Aaron cherchent des fournitures pour Alexandrie. Lorsque les camps marqués par Maggie sur une carte s’avèrent vides, les deux se laissent emporter vers une alternative risquée.

C’est de ça qu’il s’agit: Eugene, Ezekiel, Yumiko et Princess sont capturés. Yumiko et Eugene veulent attendre et gagner la confiance des étrangers – mais Princess décide de se libérer.

C’est de ça qu’il s’agit: Daryl et Carol décident de se séparer. Alors qu’elle part pour Alexandrie, il suit la route en sens inverse. Mais cela s’avère être une erreur dangereuse.

C’est de cela qu’il s’agit: Carol emmène Negan dans un voyage pour étouffer la tension imminente avec Maggie dans l’œuf. En chemin, Negan a le temps de réfléchir à sa vie passée et à son avenir.

Début de la 11e saison à l’été 2021

Avec la première américaine de l’épisode d’ouverture, le diffuseur américain AMC dévoile pour la première fois Début de la 11e et dernière saison. Même si ce sera la dernière saison de la série mère, il y aura beaucoup plus d’épisodes: la 11e dernière saison comprend un total de 24 épisodes – presque deux fois plus que les saisons précédentes. Selon la showrunner Angela Kang et le producteur Scott M. Gimple, cela fonctionne premier semestre de l’été 2021 au départ, suivi de la seconde mi-temps avec la grande finale de la série en Année 2022.

Le contenu n’a pas encore été révélé grand-chose. Cependant, l’arrivée d’un « Nouvel ordre mondial » approuvé. Comme dans les bandes dessinées, une toute nouvelle communauté de survivants est annoncée, qui jouera un rôle plus important dans les prochains épisodes: La République.

Il y en a maintenant un à l’avance clip de prévisualisation court: