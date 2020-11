The Walking Dead: Saints & Sinners commande le nouvel Humble Bundle de jeux VR

Il est accompagné de productions de réalité virtuelle telles que Archangel: Hellfire – Fully Loaded, Raw Data et d’autres œuvres

Comme d’habitude, le magasin Humble a publié une nouvelle offre dans laquelle plusieurs titres peuvent être acquis pour des coûts très bas; à l’occasion qui nous concerne ici, il s’agit de Bundle Humble Fall VR. Après la prédominance au cours des mois précédents de créations aussi remarquables que Jurassic World Evolution et X-COM 2, un nouveau pack de créations remarquables nous est offert pour un prix très raisonnable. Désormais, l’offre présente de nouvelles figures principales qui, malgré tout, continuent d’être de grande qualité, parmi lesquelles on retrouve, tout d’abord, The Walking Dead: Saints & Sinners.

Plus précisément est paquet nous permet d’acquérir jusqu’à 8 œuvres pour 17 €. Cependant, il faut noter que ces œuvres varient en fonction de l’investissement réalisé mais que, par rapport à celles qui dépensent un montant inférieur, des créations de qualité telles que Zero Calibre VR Oui Je m’attends à ce que tu meurs. En ce sens, il convient de noter qu’il existe 12 jours pour que l’offre se termine, nous vous recommandons donc de jeter un coup d’œil et d’envisager votre achat avant l’expiration du délai.

Sans plus tarder, voici les titres trouvés dans le Bundle Humble Fall VR Avec leurs respectifs niveaux:

Payez 1 € ou plus

Cybernétique A-Tech.

Archange: Hellfire – Entièrement chargé.

Incursion au sol meurtrier.

Payez 10 € ou plus

Payez plus que la moyenne de 15,76 €

Ce qui précède.

Je m’attends à ce que tu meurs.

Creed: Rise to Glory.

Payez 17 € ou plus

Ce qui précède.

The Walking Dead: Saints & Sinners.

Zero Caliber VR.

