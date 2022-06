The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution obtient la première bande-annonce PS VR

Skydance Interactif et Divertissement Skybound révélé lors de la récente État des lieux un nouvelle bande-annonce à The Walking Dead : Saints & Sinners – Chapitre 2 : Vengeance pour le PSVR et PS VR2. De plus, le jeu pour MétaQuête et autres plates-formes PC VR être disponible

La suite tirera parti du matériel PS5 de plusieurs manières, dont une graphismes améliorés et un soutien pour retour haptique. La nouvelle bande-annonce montre déjà une amélioration significative par rapport au jeu précédent de la série.

La nouvelle bande-annonce de The Walking Dead : Saints & Sinners – Chapitre 2 : Retribution

La première partie de The Walking Dead : Saints & Sinners est devenue un titre PS VR populaire depuis sa sortie en 2020. Le jeu joué plus de 60 millions de dollars donc l’annonce d’une suite n’est pas trop surprenante.

Dans la suite, les joueurs reprendront le rôle de touristes trappe explorant la Nouvelle-Orléans. Vous pouvez regarder la première bande-annonce de la suite ici:

Plus d’armes et de nouvelles méthodes de combat

Cette fois, vous pouvez vous attendre à beaucoup plus grand arsenal d’armes tourné vers l’avenir, y compris le très attendu tronçonneuse, qui peut également être vu dans le logo du jeu. Vous pouvez également vous attendre à un nouvelle campagne d’histoire, nouvelles cartesqui peut aussi être exploré de nouveaux défis.

Dans un billet sur le PlayStationBlog Alexander Eden de Skydance Interactive explique que les armes permettront aux joueurs de vaincre Walker d’une manière qui n’était pas possible dans son prédécesseur :

« Le combat basé sur la physique et la grande variété d’armes avec lesquelles vous pouvez interagir dans Saints & Sinners ont été l’un de ses plus grands points forts, et le chapitre 2 : Retribution pousse encore plus loin la cruauté palpable. L’équipement que vous trouverez ne sera pas seulement des variantes d’armes familières, mais sera conçu pour vous donner des méthodes de combat uniques jamais disponibles auparavant.

Quand le jeu sortira-t-il ?

Les fans qui aiment le nouveau jeu VR PSVR Si vous voulez l’essayer, vous avez de la chance, car le titre est toujours en 2022 apparaître. Ceux qui sont les Version PlayStation 5 veux voir, cependant, doit attendre 2023 devoir.