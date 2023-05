The Walking Dead: Rick et Michonne Spinoff termine le tournage

Fans de Les morts-vivants verra bientôt Rick Grimes (André Lincoln) et Michonne (Danaï Gurira) À nouveau ensemble. Quand il a été annoncé que Les morts-vivants se terminait après onze saisons, il a également été révélé que certains des personnages continueraient à voir leurs histoires développées dans des émissions dérivées distinctes. L’un d’eux, initialement conçu comme une trilogie cinématographique, apporte une certaine résolution à l’histoire de Rick et Michonne, qui avait été laissée ouverte à la fin de Les morts-vivants. Il a été rapporté en février que le tournage avait commencé, et vers la fin mai, il a été révélé que la production était depuis terminée.

« Merci d’avoir créé le prochain monde de Les morts-vivants avec nous », lit-on dans une note remise à l’équipage lors de l’emballage.« Votre talent, votre énergie et votre enthousiasme à travers tout cela ont été ce qui nous a permis de traverser tout cela. Ramener à la maison une histoire de plus d’une décennie dans le récit ! »

La note, qui est signée par Lincoln, Gurira, le showrunner Scott Gimple et les producteurs Denise Huth et Brian Bockrath, ajoute : « L’histoire continuera à vivre et notre travail avec elle ; c’est nous qui vivons ! »

Il y a plus de retombées d’où cela vient

AMC

Il n’y a pas grand-chose qui a été révélé à propos de ce spin-off, à part le fait qu’il rapproche Rick et Michonne. Reste à savoir comment l’histoire se termine, mais comme elle a été développée en série limitée, elle aura probablement une fin assez concluante si l’objectif est de clore les deux personnages. La logline officielle du spin-off de Richonne est la suivante :

« Cette série présente une histoire d’amour épique de deux personnages changés par un monde changé. Séparés par la distance. Par un pouvoir imparable. Par les fantômes de qui ils étaient. Rick et Michonne sont jetés dans un autre monde, construit sur une guerre contre le morts… Et finalement, une guerre contre les vivants. Peuvent-ils se retrouver et qui ils étaient dans un endroit et une situation qu’ils n’ont jamais connus auparavant ? Sont-ils ennemis ? Amants ? Victimes ? Vainqueurs ? L’un sans l’autre, sont-ils même vivants – ou découvriront-ils qu’eux aussi sont les morts-vivants? »

Pendant ce temps, d’autres retombées sont également en route, donc Rick et Michonne ne sont pas les seuls favoris des fans que les téléspectateurs de Les morts-vivants reverra. Une autre retombée, The Walking Dead : la ville morte, suit Maggie (Lauren Cohan) et Negan (Jeffrey Dean Morgan) alors que les deux se retrouvent à Manhattan au plus profond de l’apocalypse, faisant face à de nouveaux dangers et défis, les forçant à compter l’un sur l’autre pour survivre malgré leur sombre histoire. Norman Reedus est également de retour en tant que Daryl Dixon dans une autre série dérivée qui envoie le tueur de zombies tireur de flèches en France, de la même manière dans un tout nouvel environnement qui fera que le garçon de la campagne se sentira comme un poisson hors de l’eau.

AMC n’a pas encore annoncé de date de première pour le Les morts ambulants série dérivée sur Rick et Michonne, mais elle devrait arriver en 2024.