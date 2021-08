The Walking Dead : quand et où regarder la saison 11 !

Les morts qui marchent a commencé son chemin vers le succès en 2010, la série atteindra sa conclusion dans la saison 11 qui promet une clôture vraiment épique à l’histoire qui a capturé des millions de personnes. Trois parties présentera les méchants de la série et se concentrera sur ces personnages qui ont formé des groupes redoutables au sein de l’apocalypse zombie qui a révélé les plus grandes misères des êtres humains en temps de crise.

Les Reapers et Commonwealth sont les deux groupes de malfaiteurs qui occuperont le devant de la scène cette fois-ci.. Et, en plus, les nouveaux chapitres de Les morts qui marchent marquera également la résolution du conflit entre Maggie et Negan qui a commencé dans la saison 10. La bande-annonce de l’émission permet d’imaginer qu’elle sera Maggie qui aura une plus grande prépondérance à la fin de l’intrigue.







Vous avez le droit de vous enthousiasmer ! Comme si cela ne suffisait pas, les acteurs bien connus reviendront sur le plateau Norman Reedus, Melissa McBride, Lauren Cohan et Jeffrey doyen morgan. A tel point que, pour les revoir, de Spoiler on vous détaille pas à pas quand et où sera diffusée la prochaine saison de Les morts qui marchent.

Quand et où regarder The Walking Dead saison 11 :

Le premier chapitre de la saison 11 a été présenté en avant-première par AMC +. Cependant, cet épisode comportait deux rediffusions : une le lundi 16 août et une autre le mercredi 18 août.

Ceux qui n’ont pas le service de AMC +, vous pourrez voir la première partie de cette édition en AMC dimanche 22 août. Et, comme pour l’Amérique latine, il est important de noter que le programme arrivera par Étoile Plus Et non de RENARD comme c’est arrivé avant.

Cependant, il convient de noter que cette saison, il sera divisé en trois parties. Le premier, qui arrivera ce mois-ci, sera suivi de deux autres séries d’épisodes qui ne sortiront que l’année prochaine. La résolution de Les morts qui marchent est attendu par des millions de fans à travers le monde ! Spoiler leur a dit quand et où voir le spectacle.