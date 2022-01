The Walking Dead : Quand et comment se poursuit la 2ème partie de la 11ème saison ?

La populaire série de zombies les morts qui marchentest devenu avec le 8ème épisode diffusé « For Blood » le 11e saison adopté dans une longue pause. Après une finale spectaculaire de mi-saison, les fans doivent attendre le 2ème partie de la dernière saison continue enfin.

Nous jetons un regard en arrière et montrons ce qui s’est passé jusqu’à présent. Nous vous dirons également Date de début de la partie 2 avec 8 autres épisodes sur la chaîne américaine AMC et en Allemagne Disney Plus. Une troisième partie avec la finale de la grande série devrait suivre à l’automne 2022.

Quand la saison 11 de Walking Dead continue-t-elle? Peu de temps avant le dernier épisode pour le moment, les créateurs de la série ont révélé pour la finale de mi-saison que la 11e saison était en cours 20 février 2022 avec 8 autres épisodes continue sur le diffuseur américain AMC. Les fans doivent donc se préparer à une pause hivernale pas excessivement longue, similaire aux saisons précédentes.

The Walking Dead – Saison 11 : A quoi on peut s’attendre dans les nouveaux épisodes

La série de zombies « The Walking Dead » devrait être claire avec la 11ème saison finale « sombre et brutal » du moins, c’était l’annonce des créateurs de la série avec le producteur Scott Gimple et la showrunner Angela Kang. Jusqu’à présent, les créateurs ont tenu parole : de nouveaux opposants causent beaucoup de problèmes au groupe juré autour de Daryl (Norman Reedus) – en plus de nombreux zombies, bien sûr.

Même à l’avance, les décideurs ont promis aux nombreux fans un début de saison spectaculaire, qui mettra tout jusqu’ici dans l’ombre. De nouveaux adversaires comme les impitoyables Moissonneurs ont été initiés à l’histoire. Mais aussi la communauté nouvelle et opaque connue du modèle comique, la République, a finalement trouvé sa place dans la série télévisée, pour le plus grand plaisir des fans.

Il revient aussi avec Maggie un personnage populaire revient étonnamment en jouant avec elle Negan a remporté des approches très prometteuses, en particulier dans les derniers épisodes, qui, espérons-le, seront encore élargies au cours de la série. Bien sûr, les nombreux morts-vivants et zombies ne doivent pas être négligés avec tous les nouveaux ennemis et dangers.

Dans le petit final de la première partie de TWD il s’agit enfin de la grande confrontation avec les Reapers. Maggie et Negan ont décidé de combattre les nouveaux adversaires avec les méthodes éprouvées des Whisperers, en couvrant les peaux des morts comme des masques. Dans le même temps, il y a un changement radical de leadership au sein des Moissonneurs et Daryl se met en danger de mort avec un aveu.

The Walking Dead : Première bande-annonce de la saison 11B

Quelques heures seulement après le dernier épisode avant la trêve hivernale Bande annonce publié pour les prochains nouveaux épisodes de TWD. Ici, vous pouvez en obtenir un premier aperçu de la saison 11B avec de nombreux visages familiers comme Negan et Megan jusqu’aux soldats du Commonwealth :

La 11e saison TWD comprend un total de 26 épisodes, dans le trois parties de 8 épisodes chacune être diffusé. Après la première partie d’août 2021, les parties 2 et 3 suivront dans le courant de l’année prochaine. Maintenant que l’on sait que la partie 2 sera diffusée au printemps, la partie 3 devrait suivre à l’automne 2022 et conclure toute la série avec la grande finale.