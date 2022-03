The Walking Dead prépare une nouvelle série centrée sur Negan et Maggie

Une nouvelle série dérivée de »Les morts qui marchent » centré sur Maggie Rhee et Negan Smith est sur le point de voir le jour. AMC vient d’annoncer qu’ils vont commencer la production de la nouvelle série de la franchise appelée »L’île des morts »qui suivra Maggie et Negan dans leur voyage à travers un New York post-apocalyptique.

Scénariste et co-producteur exécutif de « The Walking Dead », Eli Jorneest producteur exécutif et showrunner pour la première saison de six épisodes, avec Lauren Cohan et Jeffrey Dean Morgan en tant que protagonistes et aussi en tant que producteurs exécutifs avec le directeur du contenu de The Walking Dead Universe, Scott M. Gimple.

« C’est un grand jour pour l’univers en expansion que nous construisons autour de The Walking Dead », a déclaré le président du divertissement d’AMC Networks et d’AMC Studios, Dan McDermott. « Non seulement cela ajoute une autre série captivante à cette collection, mais cela élargit notre récit autour de deux personnages inoubliables que les fans en sont venus à détester puis à aimer : Maggie et Negan, brillamment habités par Lauren et Jeffrey. »

« Isle of the Dead » est le dernier d’une série de spin-offs de la série principale Walking Dead, qui s’achève après la saison 11. En plus de « Fear the Walking Dead », le spectacle a donné naissance à deux saisons de »Walking Dead: World Beyond », ainsi que »Tales of the Walking Dead » et une série encore sans titre de Daryl et Carol.

« Je suis ravie de m’associer à Dan McDermott et à l’équipe d’AMC pour le prochain chapitre de The Walking Dead Universe », a déclaré Lauren Cohan. « Maggie est très chère à mon cœur et je suis ravie de poursuivre son voyage dans le décor emblématique de New York, aux côtés de mon ami et collaborateur, Jeffrey Dean Morgan. Eli Jorné a créé quelque chose d’incroyablement spécial et j’ai hâte. » Que les fans voient ce que nous réservons à Maggie et Negan. »

Sans date précise pour le moment, « Isle of the Dead » devrait sortir sur AMC et AMC+ en 2023.