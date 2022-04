The Walking Dead : pourquoi Chandler Riggs a brusquement quitté la série

AMC

L’acteur qui jouait Carl Grimes dans la série AMC a fait ses adieux à la huitième saison avec la mort tragique de son personnage et une demande spéciale à son père, Rick Grimes.

©IMDBL’acteur avait presque 19 ans lorsqu’il a dit au revoir à la série.

A toutes les saisons, Les morts qui marchent a subi la perte de plusieurs personnages qui périssaient aux mains des zombies et des différents ennemis des protagonistes. Certains décès ont été justifiés par les mêmes bandes dessinées écrites par Robert Kirkman et d’autres pour les décisions liées aux coulisses. Pour cette raison, beaucoup savaient anticiper le meurtre de Glenn (Steven Yeun) mais il leur a fallu du temps pour le savoir Maggie Lauren Cohan il était parti en raison de problèmes de production.

L’un des acteurs qui a attiré le plus l’attention après la mort de son personnage était Chandler Riggsresponsable de l’interprétation Carl Grimes tout au long de huit saisons. Il y a huit ans, on a vu l’artiste grandir à l’écran et devenir l’un des référents de Les morts qui marchent. D’après les publications de Kirkmanon a supposé que Carl il allait devenir un leader crucial pour les survivants.

Cependant, dans le 9e épisode de la 8e saison, Carl a été frappé par des zombies alors qu’il s’échappait avec Rick Grimes (Andrew Lincoln), son père et le reste de ses amis. La tension qui s’est créée autour de la séquence était telle qu’on ne savait pas qu’il avait été mordu tant que tout le monde ne semblait pas en sécurité. C’est alors qu’une blessure à l’abdomen a été découverte, causant Meule a dû faire face à sa deuxième grande perte après la mort de lori.

Dans une interview avec Le toast du Hollywood Reporter en 2017, Scott M. Gimpleshowrunner de Les morts qui marchenta expliqué : « C’était un tournant dans l’histoire, c’est tout ». C’est que, certaines rumeurs parlaient que l’acteur avait demandé à être tué et d’autres qu’il avait eu des problèmes avec la production. « Nous ne recevons aucune commande ou quelque chose comme ça. Tout était lié à l’histoire. C’est incroyablement dur de perdre quelqu’un avec qui on a travaillé aussi longtemps que nous l’avons fait avec lui. C’était très dur ». assuré Gimple.

L’impact sur Chandler Riggs et sa famille

Pour Chandler Riggsla mort de Carl ce n’était pas facile du tout. L’artiste allait commencer l’université et avait acheté une maison en Géorgie près du site de tournage, mais il a dû y renoncer et déménager à Los Angeles pour continuer à parier sur sa carrière d’acteur. « C’était dévastateur pour moi et ma famille parce que la série a été une énorme partie de ma vie pendant longtemps »expliqué Rigg un Le journaliste hollywoodien. Après que la décision concernant ce personnage fut connue, Guillaume Riggsle père de Chandlera publié un message sur Facebook qu’il a ensuite supprimé où il a dit: « Chandler était complètement dévasté. J’ai été déçu que Scott n’était pas honnête avec un garçon de 17 ans qui prenait des décisions et a attendu pour nous le dire « .

